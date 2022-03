Limousin : comment rouler moins cher quand le carburant fait le yoyo ?

C'est un trou considérable dans le portefeuille des ménages limougeauds. Depuis de nombreux mois, le prix des carburant flambe, et la barre symbolique des 2 € a été dépassée la deuxième semaine de mars. Si les tarifs devraient rebaisser cette semaine, la nécessité de changer ses habitudes s'impose.

D'autres moyens de locomotion

Au quotidien, Romain, 28 ans, se déplace dans toute la Nouvelle-Aquitaine pour son travail. Comme dans de nombreux milieux, la voiture, c'est le principal outil de travail de cet employé dans la finance. A défaut de pouvoir limiter ses trajets professionnels, le jeune homme a décidé de changer ses habitudes sur son temps libre.

" J'ai investi début mars dans une _trottinette électrique_. Pour les trajets de ville c'est beaucoup plus pratique! Si le carburant ne rebaisse pas, elle sera très vite rentabilisée." À 450 euros l'engin, le calcul est vite fait " C'est le prix de 15 pleins à peine, donc une année de frais kilométriques."

"C'est devenu du luxe d'avoir une voiture."

Dans une station de la zone nord de Limoges, Pénélope elle, est venue de Bretagne pour sa cérémonie de diplôme. Un long trajet, qu'elle a divisé par deux, grâce au covoiturage. "C'est devenu du luxe d'avoir une voiture. Je n'avais pas les moyens de payer l'essence jusqu'ici, alors je voyage avec trois autres personnes." La jeune diplômée de 26 ans préfère voir le verre à moitié plein. "C'est un bon moyen de rencontrer des gens et de dépanner du monde sur la route."

Lever le pied, voire rester chez soi

" Avant on était confinés à cause du Covid, maintenant on va rester chez soi à cause des prix de l'essence..." soupire Philippe, les yeux rivés sur la pompe. Pour compenser la baisse de son pouvoir d'achat, peu d'alternatives s'offrent à ce technicien. " Je cherche la station la moins chère, je roule moins vite, et je planifie toutes mes sorties. Tout notre pognon passe dans l'essence, ça pèse sur le moral. "

Là je laisse un bras, et la prochaine fois je laisserai le deuxième et puis voilà.

Les alternatives sont d'autant plus limitées en zone rurale. " Etant à la campagne, il n'y a pas d'autre solution que le véhicule : pas de bus, pas de covoiturage, pas possible en vélo non plus", témoigne Nicolas, 31 ans. "Là c'est le premier plein que je fais depuis l'explosion du prix du carburant donc je laisse un bras, la prochaine fois je laisserai le deuxième et puis voilà."

La seule solution, c'est donc de se priver. Sandy, est enseignante et jongle entre plusieurs postes : "Je ne vais plus voir aussi souvent ma famille. Je vais limiter les compétitions que mon fils faisait en sport ou les miennes."

Pour tenter de limiter la perte de pouvoir d'achat des Français, le gouvernement a annoncé une remise de 15 centimes sur l'ensemble des carburants à partir du 1er avril.