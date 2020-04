Limousin : le confinement vire au cauchemar pour les oubliés d'internet

Dans les campagnes du Limousin de nombreux hameaux sont de véritables zones blanches. Internet et les téléphones portables fonctionnent mal. Une réalité très difficile à vivre quand les enfants doivent faire cours à la maison, et les parents, se mettre au télétravail.

En cette période de confinement, l'accès à internet est essentiel. Les enfants ont cours à distance. Les adultes sont encouragés à faire du télétravail. Même les administrations nous demandent de privilégier les démarches en ligne.

Malheureusement en Limousin, quelques communes et de nombreux hameaux se trouvent en zone blanche : les téléphones portables passent mal et internet fonctionne avec un débit très lent. C'est le cas notamment à Saint-Agnant-près-Crocq (Creuse), ou encore à Saint-Léger-la-Montagne, (Haute-Vienne).

Les enfants, premiers pénalisés

A Saint-Agnant-Près-Crocq, ça fait des mois que le maire, Jean-Paul Welzer, dénonce la vétusté du réseau téléphonique et les difficultés d'accès à internet.

Ici, si vous avez un fichier un peu lourd à télécharger, vous avez le temps de faire vos courses.

"Avec de la chance, à votre retour, ce sera peut-être terminé", ironise le maire de cette commune du sud-est de la Creuse.

La famille Dutheil doit composer avec ces conditions peu favorables. Le couple a deux enfants. L'aînée est en CP, le second à l'école maternelle et depuis la fermeture de l'école, les maîtresses envoient les devoirs par mail. "Parfois c'est très difficile de récupérer les documents. Il nous faut longtemps pour aller sur le site", reconnaît Christine, la maman, qui relativise "on a le temps, alors on patiente".

école à la maison (image d'illustration) © Radio France - Gaëlle Fontenit

Christine Dutheil se heurte aussi à une autre difficulté : elle n'a pas d'imprimante. Elle n'a pu imprimer qu'une partie des cours des enfants, grâce à la mairie et à des proches. Cependant, ces photocopies ont un coût. La municipalité l'a déjà signalé.

D'après Christine Dutheil, toutes ces embûches liées au confinement ne sont pas sans conséquence :

J'ai l'impression que ma fille aînée commence à décrocher

"Avant elle avait la maîtresse pour l'aider, et lui expliquer mieux que nous. Je trouve qu'elle fait moins ses devoirs. Est-ce que ce sera un problème pour plus tard? Je me pose la question", s'inquiète Christine Dutheil.

A Saint-Léger-la-Montagne, les devoirs tôt le matin ou tard le soir

En Haute-Vienne, la commune de Saint-Léger-la-Montagne souffre d'une situation similaire. Depuis trois semaines, la famille de Cindy Charpentier se partage une connexion internet plus que médiocre.

La secrétaire de mairie a trois enfants âgés de 5 à 10 ans. Ils reçoivent leurs cours sur internet. Elle-même est en télétravail tous les après-midi.

A Saint-Léger-la-Montagne il n'est pas toujours possible d'accéder à la plateforme de devoirs pour les enfants. © Radio France - Camille André

"Pour mes enfants, ce n'est pas simple, reconnait-elle. Deux d'entre eux reçoivent les devoirs par mail : je les télécharge donc à la mairie, ou le réseau est meilleur". La situation est plus complexe encore pour son fils cadet, qui est en CE2.

Mon fils doit faire ses devoirs sur une plateforme. Parfois on ne peut tout simplement pas se connecter

Bien souvent, la plateforme fonctionne aux heures où le trafic sur internet est moins important: "Mon fils essaye de se connecter plutôt le matin.", résume Cindy Charpentier, mais il lui est déjà arrivé de devoir s'y remettre après 19h.

Télétravail : tout est plus lent

Depuis le début du confinement, Cindy Charpentier effectue une partie de ses missions de secrétaire de mairie en télétravail. Le matin elle se rend sur place, mais l'après-midi, elle fait tout de chez elle.

L'entrée de la commune Saint-Léger la Montagne © Radio France - Jeanne Marie Marco

"Tout est lent, regrette-t-elle, quand je déplace ma souris, mon geste est décalé de quelques secondes. Par exemple si je veux faire défiler un document, j'espère être sur la deuxième page, mais quand mon mouvement se termine, je me retrouve sur la 4e".

L'impression d'être "des oubliés de la République"

Jean-Paul Welzer, le maire de Saint-Agnant-Près-Crocq n'a pas de mot assez dur pour décrire le quotidien des habitants situés en zone blanche.

Avoir internet ou le téléphone mobile, ce n'est pas un luxe. Nous sommes dans une situation de sinistre

Nous avons le sentiment d'être les oubliés de la République", tranche-t-il.

La formule diffère à peine, dans la bouche de Gisèle Jouannetaud, la maire de Saint-Léger-la-Montagne, "Il y a tellement longtemps qu'on réclame un meilleur débit qu'on a l'impression d'être les oubliés de France".

Officiellement, l’objectif du gouvernement est de raccorder tout le pays en très haut débit d'ici 2022. En Creuse, les travaux se poursuivent pendant le confinement. Un pylone 4G vient par exemple d'être installé à Saint-Martin-Château.