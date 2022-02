Limousin : les Pompiers de l'urgence internationale à l'aide des réfugiés ukrainiens

Au cinquième jour de la guerre en Ukraine, plus de 500.000 réfugiés ont déjà quitté le pays selon le décompte, ce lundi, du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR). Une crise humanitaire face à laquelle les Pompiers de l'urgence internationale ont décidé de se mobiliser en organisant une collecte de produits de première nécessité.

L'ONG basée à Limoges a ainsi commencé à récupérer des vêtements chauds, produits d'hygiènes, couches et médicaments notamment. Les dons seront envoyés très rapidement dans la ville de Chisinau, en Moldavie, pays frontalier de l'Ukraine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Aussitôt annoncée sur les réseaux sociaux, l'opération a rencontré un franc succès. Les dons affluent de la part d'associations, clubs sportifs, amicales de pompiers. La ville de Limoges relaye aussi l'opération en récoltant des dons dans le hall de la mairie. De nombreux particuliers se mobilisent également, à l'image d'Audrey, une habitante de Panazol. Visiblement émue, elle décharge un gros carton de sa voiture. "J'ai moi-même un bébé d'un an, donc quand je vois les enfants qui n'ont rien, c'est extrêmement dur. Je me dis qu'on a beaucoup de chance de pouvoir élever nos enfants dans la sécurité."

Parmi les dons qui affluent pour les réfugiés ukrainiens, les particuliers ont glissé des peluches et des jouets pour réconforter les enfants. © Radio France - Nathalie Col

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La jeune maman a donc apporté des vêtements pour femme, pour bébé, mais aussi quelques médicaments et des doudous et jouets. Pour apporter un peu de réconfort aux familles de réfugiés, elle a aussi glissé des tétines dans son carton. "Si mon fils n'a pas sa teuteute, il n'arrive pas à s'endormir donc je me dis que ça peut être utile." Et ça l'est, confirme Philippe Besson, le président des Pompiers de l'urgence internationale, qui pense lui aussi à ces enfants qui sont partis "en urgence et qui n'ont plus leurs jouets, plus leurs repères."

Philippe Besson, président des Pompiers de l'Urgence Internationale, trie et vérifie les dates de péremption des médicaments qui seront envoyés dans un camp de réfugiés ukrainiens en Moldavie. © Radio France - Nathalie Col

Cette guerre touche les gens d'une façon importante - Alain Choplain, vice-président des PUI

L'aide afflue de tout le Limousin précise Alain Choplain, vice-président de l'ONG limougeaude. Ce lundi matin, il a été récupérer du matériel dans les locaux creusois des PUI et sur le chemin du retour vers Limoges, le portable de l'association n'a pas arrêté de sonner. "Pendant qu'on était sur la route, on a reçu une trentaine ou une quarantaine de gens qui vont nous apporter des colis. L'Ukraine est quand même un pays proche de nous, donc cette guerre touche les gens d'une façon importante."

La collecte se poursuit jusqu'à jeudi au siège des Pompiers de l'urgence internationale, derrière l'abattoir de Limoges. Les colis seront ensuite acheminés jusqu'à Lyon où les PUI vont retrouver deux autres associations de pompiers qui participent à cette opération avec eux. L'objectif est de faire en sorte que cette aide arrive au plus vite dans un camp de réfugiés en Moldavie, car il y a urgence. Selon des estimations des Etats-Unis et de l'Union européenne, le conflit russo-ukrainien pourrait faire entre 5 et 7 millions de réfugiés s'il se poursuit.