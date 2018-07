France-Croatie c'est dimanche ! En Corrèze et en Haute-Vienne plusieurs villes et villages organisent des retransmissions sur écrans géants pour l'occasion. Pour savoir où aller c'est par ici.

Limousin, France

Ce dimanche, les Bleus rencontrent les Croates à Moscou en finale de la Coupe du Monde de football. L’événement est historique ! Pour l'occasion plusieurs villes et villages organisent des retransmissions sur écrans géants. Il y aura même des "fan-zone" à Tulle, Brive, et Limoges. On a fait la liste des lieux principaux où se rendre pour profiter de cette rencontre historique.

Les bandafolies à l'heure du football en HAUTE-VIENNE

La ville de Limoges confirme que deux écrans géants sont installés à 17h au stade d'honneur de beaublanc. Le lieu pourra accueillir 10 000 personnes avec, bien entendu, des consignes de sécurité. Il est conseillé de venir avant 16h, des palpations auront lieu. Les sac-à-dos et les cigarettes sont interdits.

- A Bessines sur Gartempe, les Bandafolies mettentt également le foot à l'honneur au stade des chataigniers à partir de 17h.

- A Couzeix, le match sera retransmis au Centre Culturel, le lieu est accessible dès 15h. Le village de Rilhac-Rancon, diffuse également le match à l'Espace Mazelle. La salle qui peut accueillir 800 personnes sera ouverte dès 16h30 pour l'occasion. A Ambazac, l'espace Mont Gerbassou sera, lui, ouvert dès 16h.

Deux "fan-zones" à Tulle et Brive en Corrèze

- A Tulle, il faut se rendre place Martial Brigouleix où un écran de 40m² est installé. Cette "fan-zone" peut accueillir jusqu'à 5500 personnes.

A Brive, la mairie a décidé, elle aussi, d'installer une fan-zone pour la finale de la Coupe du monde. Rendez-vous sur le parvis du théatre, place Aristide Briand. Un écran géant de 20m² sera installé devant l'entrée du théatre en haut des marches. La "fan-zone" ouvrira ses portes dès 15h et pourra accueillir 6000 personnes. Les services de la mairie préviennent que des fouilles seront menées à l'entrée des lieux. Seules les bouteilles en plastique, sans bouchon et les verres en plastique seront admis dans l'enceinte.

- Il sera également possible de suivre la finale France-Croatie en plein air à Beynat où un écran va être installé à l'étang de miel au niveau du restaurant la Castanha ou encore à Malemort, au stade de rugby Raymond Faucher. A Saint-Germain Les Vergnes, le match sera retransmis dans le parc de la mairie, dans la foulée de la Brocante qui a lieu ce dimanche. A Meymac, la retransmission se fera elle aussi en extérieur, sur grand écran, au gymnase de Grand Champs.

- Plusieurs salles et mairies ouvrent leurs portes pour l'occasion comme à Objat, où le match sera diffusé dans la salle des Congrès ouverte à partir de 16h. A Ussel, le match sera retransmis dans la salle polyvalente ouverte elle aussi dès 16h ce dimanche. A Turenne la salle polyvalente " La grande rouge" permettra de suivre la rencontre, ainsi que la salle des fêtes dans le centre-ville d'Allasac.

- A Donzenac c'est la mairie qui accueillera les supporters dès 16h également.