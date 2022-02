Limousin: plusieurs centaines de personnes rassemblées en soutien au peuple ukrainien

Environ 400 manifestants ont défilé dans les rues de Limoges pour la paix et contre l'invasion russe.

Unis, plusieurs expatriés ont chanté l'hymne national ukrainien spontanément sur la place d'Aine à Limoges. "Cela symbolise notre liberté", explique un étudiant ukrainien. "Et ça nous réconforte un peu dans ces moments difficiles." Ce samedi à Limoges près de 400 personnes ont défilé dans les rues de la ville en soutien avec le peuple ukrainien et dire non à la guerre. Depuis trois jours, l'Ukraine fait face à une invasion russe.

Le drapeau ukrainien a flotté dans les rues de Limoges. © Radio France - TV

Un portable à la main, Tetyana, elle aussi expatriée depuis 20 ans, filme le rassemblement limougeaud. Elle est en direct avec sa mère qui vit dans l'ouest de l'Ukraine avec le reste de sa famille. "Je montre à ma mère le soutien des gens. Elle a pleuré ça lui fait chaud au coeur parce que depuis trois jours, ils ne dorment plus. Il y a tout le temps des alarmes et des sirènes à cause des bombardements, ils se cachent dans les caves, c'est très dur."

Il y avait beaucoup d'expatriés dans le cortège mais aussi des Limougeauds comme Marie. "La mobilisation des citoyens de toute l'Europe et surtout du peuple russe peut faire reculer Poutine et son armée. Nous devons nous rassembler pour l'Ukraine, pour la paix et pour la démocratie."

Demande de moyens militaires

Dans le cortège Irina, elle aussi expatriée, a demandé plus de moyens aux états européens : "Je suis en contact avec mes amis et ma famille et il faut que les Etats Européens se mobilisent plus. Nous savons que les Européens ne mettront pas leur armée en jeu. Mais nous pouvons contrer leur force sur terre notre armée est bien formée. Nous sommes en guerre depuis 8 ans. En revanche, sous les bombardements nous ne pourrons rien faire."

Irina demande donc en plus des sanctions économiques, une véritable zone d'exclusion aérienne ainsi que plus de matériel militaire pour faire face. En Corrèze, des rassemblement ont eu lieu notamment à Brive où une cinquantaine de personnes s'est rassemblée devant le théâtre.

En collaboration avec la Maison des droits de l'hommes, un nouveau rassemblement, en solidarité au peuple ukrainien, est déjà prévu ce mercredi 2 mars à 18h, place d'Aine, à Limoges.