Limousin : une collecte de générateurs électriques pour l'Ukraine à Nantiat

Isabelle Marais est conseillère municipale dans la commune de Nantiat en Haute-Vienne. Elle avait déjà organisé des collectes pour venir en aide à l'Ukraine au début de la guerre contre la Russie en février 2022. Cette fois, elle souhaite récolter des générateurs électriques pour aider les foyers privés d'électricité à passer l'hiver, mais surtout les médecins sur le front qui soignent dans de mauvaises conditions. Déjà une vingtaine ont été envoyés dans le pays depuis le Limousin.

Les groupes électrogènes sont stockés directement chez Isabelle Marais. Sous une tente dans la cour de sa maison. Dès qu'elle en a dix, ils sont envoyés dans un centre de révision avant d'être transporté en Ukraine. Son appel, lancé il y a deux semaines, a déjà permis d'en récupérer une vingtaine. En ce moment, elle en stocke 4 : "là, c'est un générateur qui m'a été donné par un monsieur de Bellac. Il était dans son garage et ne s'en servait pas". L'idée est d'essayer d'en récupérer le plus possible pour aider l'association qu'elle représente en Limousin Doc4Ukraine, pour apporter de meilleures conditions de travail aux médecins sur place.

Une mairie, un générateur

Isabelle Marais souhaite que les mairies se mobilisent pour permettre aux habitants d'y déposer leur don. Et même que les municipalités fassent preuve de générosité : "si chaque mairie donne en France cela représente 33.000 générateurs".

Pour contacter Isabelle Marais et faire un don : 06.13.89.48.85