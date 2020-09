En Vaucluse, Lina chez les filles et Adam chez les garçons sont les prénoms les plus donnés pour l'année 2019. En France, Emma, Jade et Louise sont sur le podium, de même que Gabriel, Léo et Raphaël.

Lina et Adam, prénoms les plus donnés en Vaucluse en 2019

L'INSEE, l'institut de la statistique, dévoile la carte des prénoms les plus donnés en France, département par département. En Vaucluse, les relevés de l'état civil nous apprennent que Lina chez les filles et Adam chez les garçons ont le plus la cote dans les maternités.

En France, le podium est inchangé. Emma, Jade et Louise sont les plus fréquents côté féminin. C'est Gabriel, Léo et Raphaël chez les petits garçons. On compte aussi de plus en plus d'Arya, comme dans Game of Thrones, et de Thiago.