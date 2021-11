Linge basque : la justice rejette le recours contre l'homologation de l'indication géographique

La justice a donné raison aux fondateurs de l'indication géographique du linge basque. Le 15 octobre dernier, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté le recours déposé par l'entreprise Tissage de Luz, qui contestait l'homologation de l'IG, obtenue en novembre 2020. Une victoire pour les deux sociétés basco-béarnaises qui ont obtenu le label, tandis que l'entreprise luzienne estime ne pas faire de "faux linge basque" et dénonce un cahier des charges excluant la concurrence.

"Deux visions du territoire" pour Tissage Moutet

"On est ravis de cette décision car elle conforte tout le travail effectué pendant plus de six ans, se réjouit Benjamin Moutet, président du syndicat des tisseurs du linge basque d'origine, et patron de Tissage Moutet à Orthez. Au cœur des discussions, l'un des points majeurs du cahier des charges de l'IG : il faut tisser dans les Pyrénées-Atlantiques pour obtenir le label.

"C'est deux visions de notre territoire, estime-t-il, soit la vision de distribution, soit celle de fabrication, qu'on défend, c'est-à-dire que le produit doit être fabriqué ici, la notion d'industrialisation est primordiale aujourd'hui. Les tisseurs sont des métiers importants, qui sont générateurs d'emploi." Tissage Moutet et Lartigue 1910, les deux entreprises à l'origine du label et les seules à l'avoir aujourd'hui, génèrent environ 70 emplois directs.

Pour Tissage de Luz, le cahier des charges "épuise la concurrence"

Mais pour la société Tissage de Luz, interrogée par France Bleu Pays Basque, le cahier des charges établi pour cette IG est injuste et exclut des entreprises locales historiques qui utilisent le terme linge basque. "Nous on ne surfe pas sur une tendance, on utilise le terme linge basque depuis cinq générations, et on ne veut pas que deux acteurs s'accaparent cette notoriété-là, répond Marie Carbonnel, chargée de communication pour l'entreprise luzienne. C'est un cahier des charges qui a été rédigé pour épuiser et réduire la concurrence, et s'approprier un marché." Aujourd'hui, l'entreprise tisse ses produits dans le Rhône, après avoir fermé dans les années 70 son atelier quartier Saint-Esprit à Bayonne, suite à la crise du secteur textile. Son activité génère 20 emplois directs dans le département.

La société Tissage de Luz confectionne ses produits à Espelette. © Radio France - Mélanie Juvé

"Ce cahier des charges exclut délibérément les concurrents par le fait qu'ils ne soient pas au Pays Basque, ajoute Marie Carbonnel. Mais depuis toujours, il n'y a aucune caractéristique technique spécifiquement locale, que ce soit dans la qualité du tissage ou dans les fils utilisés, ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce tissu soit tissé à Bayonne ou à Brest, c'est le même. Ce qui compte c'est le savoir-faire familial et traditionnel"

Je suis contre l'idée qu'on dise qu'on fait du 'faux linge basque'. On fait un linge tout aussi qualitatif, ce n'est pas fait en Chine — Marie Carbonnel, Tissage de Luz

Un pourvoi en cassation ?

Un cahier des charges qui reprend pourtant "mot pour mot" celui des tisseurs des années 50, se défend le syndicat. "C'est difficile pour moi d'admettre qu'on fait les mêmes produits, rétorque Philippe Lartigue, patron de l'entreprise Lartigue 1910 basée à Bidos et Ascain. Libre à tout le monde de vendre le produit qu'il veut, mais c'est l'appellation qui ne peut plus être la même, ça ne peut plus être du linge basque !"

Alors pourquoi avoir attendu l'homologation du label pour saisir la justice ? Sur ce point, la société luzienne invoque le confinement et le fait que l'information soit arrivée tard. Aujourd'hui, les responsables indiquent réfléchir à la possibilité de se pourvoir en cassation. De l'autre côté, le syndicat prévient : dès janvier, ses membres enverront des courriers pour rappeler la loi à tous ceux qui utilisent le terme de linge basque et qui ne tissent pas dans les Pyrénées-Atlantiques.