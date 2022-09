LINKEE : l'association qui fait le lien entre le gaspillage alimentaire et les étudiants dans le besoin

Deux tiers des étudiants vivraient avec moins de 50€ de reste à vivre pour se nourrir, se vêtir, se soigner. C'est la conclusion tirée par un sondage réalisée par l'association Linkee auprès de 4000 de ses bénéficiaires. Depuis 2016, l'association vient en aide aux plus démunis en luttant contre le gaspillage alimentaire. Grâce à plus de 190 associations et plus de 200 partenaires du secteur de l’alimentation et du milieu associatif, ils font de la lutte contre le gaspillage alimentaire une solution anti-précarité !

Robin Bernaud s'est rendu dans un des lieux de distribution, à Paris, dans le 13ème arrondissement. La distribution démarrait à 19h30, et dès 19h, 500 étudiants faisaient déjà la queue pour récupérer 7 kilos de nourriture, des fruits, légumes, conserves ou encore plats cuisinés. Des produits offerts, d'autres sauvés de la poubelle, mais pas que ! Ce soir là par exemple, le restaurant La Felicita a préparé des dizaines de plats de pâtes.

Tous les étudiants peuvent s'inscrire pour bénéficier de cette aide via cette page. Vous y retrouverez également les dates et lieux de distributions à Paris et Bordeaux.

Robin Bernaud a rencontré Julien Meimon, le fondateur de Linkee. Comment sont choisis les produits, le futur de l'association, les chiffres de la précarité étudiante : il nous raconte tout !