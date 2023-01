LinkFit, l'application rochelaise pour trouver le meilleur partenaire sportif

Linkfit , c'est la nouvelle application de mise en relation des sportifs imaginée par Antoine Dessus, alors qu'il était encore étudiant en école de commerce. L'idée est née à l'occasion de ses voyages. Sportif amateur, il aurait bien aimé faire des rencontres sportives autour d'un match de football ou d'une partie de tennis, mais il lui manquait cette application sur son smartphone. Comment ça marche ? "On télécharge l'application, on télécharge son profil de manière très simple avec quelques questions", détaille son créateur, "ensuite, on choisit son sport et son niveau. Grâce au système de géolocalisation, on est directement référencé dans la zone qui correspond."

Des rencontres d'abord numériques donc pour permettre aux sportifs de sélectionner le partenaire idéal avant de transpirer ensemble. "On peut ajouter un objectif par exemple "performance" ou "bien-être", ce qui permet de stimuler l'utilisateur et de savoir avec qui on s'engage dans la rencontre sportive", précise Antoine Dessus. Une fonctionnalité importante pour Adrien Pons, un utilisateur qui a un penchant pour les sports de raquettes, notamment le Padel, un dérivé du tennis. "Ca permet de filtrer, d'être homogène, d'avoir quatre personnes qui jouent au même niveau, c'est mieux pour prendre du plaisir dans une partie."

L'application LinkFit pour trouver son partenaire sportif idéal © Radio France - Lucas Bouguet

Trouver des partenariats

Antoine Dessus veut maintenant pousser son application plus loin. Notamment en développant les partenariats avec les entreprises et les structures sportives. "On est sur une centaine d'inscrits, on est assez content de ça. À terme, on va aller démarcher principalement les entreprises et proposer un système d'abonnement et les salariés auront accès à l'invitation [...] Je pense aussi aux écoles et aux équipementiers. Les personnes qui font du sport sont des personnes qui consomment "sport". La V2 permettra aussi de proposer des événements, c'est l'objectif."

Dernièrement, le jeune entrepreneur a noué un partenariat avec le Service Universitaire des Activités Physiques Sportives et d'Expression (SUAPSE ) de La Rochelle. Il recherche aussi un développeur pour améliorer l'application qui a été conçue pour rassembler des membres dans toute la France.