Linky : guerre des chiffres autour des refus du nouveau compteur en Occitanie

Occitanie - France

C'est un chiffre qu'Enedis ne veut pas donner. Alors que dans de nombreuses grandes villes, la campagne d'installation des compteurs Linky est en train de se terminer, les associations cherchent à savoir combien de foyers ont refusé ce compteur Linky. Et certaines associations comme celles du Tarn font des estimations.

Pas de chiffre, le gestionnaire du réseau électrique, Enedis, promet juste que le processus de pose avance très bien et que plus de la moitié des compteurs communicants sont bien installés en Occitanie. Laurent Meric responsable sur le plan national du déploiement des Linky estime que les cas de refus restent à la marge. Il ne veut pas pour autant donner de chiffre. "Le programme de remplacement des compteurs par le Linky est conforme aux objectifs et au planning établis initialement. En Occitanie, sur 3,615 millions plus de 50%, soit plus d’1,9 million, ont déjà été remplacés. Quand un compteur n’est pas posé, il peut y avoir plusieurs raisons et il n’est pas possible d’isoler le chiffre des refus. Le seul chiffre que nous arrivons à avoir, c’est celui des gens qui expriment une opposition formelle devant une juridiction. Et il y a 643 personnes qui ont exprimé cela devant une juridiction. 643 personnes sur 3,615 millions. "

Impossible de faire une décompte des refus : un argument que balayent les Anti-linky du Tarn. Ils avancent que dans l'agglomération d'Albi, 23 % des foyers n'ont pas le Linky et que pour la plupart c'est lié à un refus insiste le président de l'association Marc Langlois.

"On avait un système. A chaque fois qu’on voyait le véhicule des poseurs, on avait des bénévoles qui venaient les accueillir et vérifier qu’ils n’intimidaient personne. On était toujours présents." Et l'association n'est pas surprise de l'absence de communication d'Enedis. " Ils ont compris qu’il y avait une vague montante. Ils ont intérêt à communiquer toujours de la même manière." 23 % de compteurs non poser dans l'Albigeois, ça représente environ 7000 foyers.

Les anti-Linky continue les réunions d’informations et notamment dans le sud du Tarn.