Linselles : le pass sanitaire obligatoire aux mariages force cette future mariée à s'organiser

Le pass sanitaire est désormais obligatoire si vous voulez vous marier dans un lieu que vous avez réservé (et non pas à votre domicile ou dans un endroit qui vous appartient). Cette contrainte oblige Florine, qui vit à Linselles, à s'organiser en vue de ses noces prévues début octobre.

Si vous souhaitez vous marier, vous devez dorénavant vérifier que vos invités disposent du pass sanitaire. Cette mesure, décidée par le gouvernement, et qui ne concerne ni les cérémonies religieuses ni les fêtes se déroulant chez vous, vise à éviter la création de clusters. La contrainte pèse néanmoins sur les futurs mariés qui doivent s'organiser.

Florine doit se marier début août avec Anthony dans le Nord. Depuis plusieurs jours, elle passe de nombreux coups de fil. "On appelle chaque membre de la famille, chaque invité [il y en a près de 140] pour savoir qui est vacciné, qui compte le faire, qui est opposé", explique la future mariée. Elle a même fait un tableur Excel : "ceux qui sont vaccinés sont en vert, ceux qui n'ont eu qu'une dose en orange, ceux qui nous fourniront un PCR sont en rouge".

La Linselloise travaille avec sa "wedding planneuse" et demande déjà à ceux qui sont vaccinés de lui transmettre leurs QR Codes pour pouvoir les ranger dans des pochettes et ne pas avoir à s'en occuper le jour J. Ce sera l'organisatrice de son mariage, Alice, qui sera chargée de scanner les codes et de vérifier les tests PCR à l'entrée.

Une pression de tous les jours

La future mariée, qui se décrit comme "très empathique", avoue avoir du mal avec les réactions de certains proches au téléphone, lorsqu'elle leur demande leur statut vaccinal :

C'est une angoisse permanente, dès qu'on s'énerve un petit peu par rapport à ça, je le prends pour moi directement. C'est une pression quotidienne qui nous pèse parce que c'est quelque chose qui s'ajoute à l'organisation d'un mariage et ce n'est pas facile.

Une dizaine d'invités lui ont déjà dit qu'ils ne viendraient pas à ses noces. Si elle avoue être "vexée" parfois, elle relativise grâce à son futur mari. Elle tente bien de convaincre les récalcitrants mais ce n'est pas évident. Et puis il y a aussi ceux qui essaient de faire en sorte que le pass ne soit pas demandé : "Il y en a beaucoup qui nous disent que les contrôles de police ne se feront pas, qu'on ne mettra pas en place de contrôles nous-mêmes parce qu'il y aura trop de monde", raconte Florine. Et puis, certains essaient déjà de filouter, comme cet invité, qui lui avoue qu'il a acheté un faux pass à 300 euros. Florine l'a déjà mis sur sa liste rouge et fera très attention le jour J.

Les futurs mariés ne réagissent pas tous pareil

A l'entrée, c'est donc sa wedding-planneuse, Alice, basée à Croix, qui sortira un smartphone pour contrôler les QR Codes. L'organisatrice explique que tous ses clients n'accueillent pas la nouvelle obligation de la même manière :