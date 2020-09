Lionel Beffre, préfet de l'Isère "Une petite dizaine de classes sont fermées aujourd'hui en Isère"

Coronavirus, classes fermées, quartier Mistral, Métropole de Grenoble, Stade des Alpes, ZAD de Roybon : le préfet de l'Isère, Lionel Beffre a balayé ce mardi matin sur France Bleu Isère tous les sujets de l'actualité iséroise.

Sur la circulation du Coronavirus en Isère

L'Isère en "vulnérabilité modérée", faut-il s'inquiéter ? "Il faut rester très vigilant. Nous observons une augmentation régulière, mais assez forte du nombre de cas. Le taux de positivité est de 5%, alors que nous étions à 2% au mois d’août. Peu de cas graves, certes, mais une augmentation du nombre d'hospitalisation. On essaye de favoriser tous les gestes barrières, pour éviter au maximum la contamination et la circulation du virus par toute une série de mesure".

Combien de classes fermées ? "Une petite dizaine de classes sont fermées aujourd'hui en Isère. Nous n'avons pas à ce jour fermé un établissement complet. Ce sont des mesures de protection qui ont été prises, et qui oblige l'Education nationale à une vigilance de tous les instants. Des classes fermées, nous en aurons d'autres, hélas ! Pour les parents, il faut revenir au télétravail quand c'est possible. Ou poser des congés, il n'y a pas d'autres solutions. Ce n'est pas toujours facile, je sais bien et je l'admets".

Il faut se faire tester, mais les laboratoires sont saturés, est-on à la hauteur des enjeux ? "C'est-à-dire que nous avons quand même largement augmenter le nombre de tests faits par les laboratoires. Cet afflux pourrait être canaliser si les uns ou les autres ne décidaient de se faire tester que s'ils ont des symptômes. Il faut surtout que les personnes à risques et celles qui ont des symptômes se fassent tester. Nous avons en Isère deux laboratoires très importants".

Question de Jean-Louis, de Bourgoin-Jallieu : Les mesures et gestes barrières sont utiles, mais pas appliquées partout (dans toutes les communes) ! "Depuis le 20 juillet, la police et la gendarmerie ont réalisé 11.300 contrôles et constaté 200 infractions. A Bourgoin-Jallieu il n'y a pas eu de signalement du maire que telle ou telle rue nécessitait le port du masque. S'il advenait que le maire de Bourgoin comme d'ailleurs les autres maires de l'Isère demandent le masque pour telle rue parce qu'elle est très fréquentée, on pourrait prendre un arrêté pour rendre le masque obligatoire et verbaliser ceux qui ne le portent pas".

Question de Stéphane : N'y a-t-il pas des missions plus importante que de voir des gendarmes devant des écoles pour vérifier si les parents portent le masques ? "Les maires me l'ont dit qu'il y a des regroupements de personnes devant les écoles, avec des gens qui ne portent pas de masques. Il a été nécessaire de prendre cette mesure. Bien sûr qu'il y a d'autres missions pour la police et la gendarmerie, mais ça fait partie de leur métier. Dès lors que des mesures sont prises, s'il n'y a pas de sanction, elles sont inutiles".

Sur la zone de Roybon

Quid de la ZAD, il n'y a plus de Center Parcs, que va devenir le secteur, il est toujours occupé ? "Il est vrai que Pierre et Vacances a indiqué renoncer au projet. Dès lors, il n'y a plus de raison qu'il y ait des zadistes sur place, puisqu'ils s'opposaient au projet. Le meilleur qu'ils aient à faire c'est de partir. Je vais réunir prochainement tous les acteurs de ce dossier et s'il s'avérait que malgré l'absence de projet ils demeurent sur place, nous serons amenés à les faire partir. Nous n'allons pas tarder à le faire.

