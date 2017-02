Lionel Cappone...100 matches au compteur

Lionel Cappone, le gardien de but du Stade Lavallois, va entrer un peu plus dans l'histoire du Stade Lavallois ce vendredi à Sochaux. Il va en effet disputer son 100ème match de championnat sous les couleurs Lavalloises.

Aujourd'hui le football professionnel est tellement en mouvement qu'il est devenu assez rare de trouver des joueurs à plus de 100 matches dans le même club. Pour preuve, cette saison, ils ne sont que deux dans l'effectif Lavallois à devancer Lionel Cappone; le Mayennais pure souche Kevin Perrot (143 matches) et le capitaine lavallois, Hassane Alla (130).

En fait, le ''centenaire'' entre dans le TOP 50 de l'histoire du Stade Lavallois, sur les 401 joueurs qui ont porté le maillot Tango et Noir et il est proche du TOP 5 des gardiens de buts. Jean-Michel Godart et ses 105 matches devraient être avalés d'ici la fin de saison mais ce sera plus dur d'aller chercher Jean-Pierre Tempet (139), Christophe Gardié (218), Stéphane Osmond (236) et bien sûr le recordman Arnaud Balijon (243).

A 38 ans, Lionel Cappone vit une belle histoire, lui qui avait été recruté aux dernières heures du mercato estival en août 2013 alors que le Stade Lavallois est au plus mal (cinq défaites pour ses premiers matches de la saison). Arrivé pour être le numéro 3 des gardiens derrière Mike Vanhammel et Maxime Hautbois, il va se retrouver parachuté numéro 1 par Philippe Hinschberger, l'entraineur Lavallois, un peu après la mi-saison. Une place de numéro 1 que le natif de Marignane n'a plus lâché depuis, sauf sur blessure.

L'âge n'a pas de prise sur Lionel Cappone © Maxppp - Thierry Larret

CAPPONE Lionel

Né le 8 février 1979

A Marignane (Bouches du Rhône)

Clubs: Marseille, Bourg-Péronnas, Besançon (2002/2004), Dijon (2004/2005), Angers (2005/2006), Lorient (2006/2007), Brest (2011/2013)

Stade Lavallois: 2014 (15 matches), 2015 (34), 2016 (36), 2017 (14, série en cours)