Des maraîchers inquiets face à la liquidation judiciaire annoncée d'une association d'aide aux migrants

La journée s'annonce bien triste pour l'association AMI, Accompagnement migrants intégration. Elle passe ce mardi matin devant le tribunal judiciaire de Nantes, pour être mise en liquidation. Cette association d'insertion par le travail, présente sur la Loire-Atlantique depuis 17 ans, s'occupe de 1.400 réfugiés et demandeurs d'asile. Elle compte aussi sept salariés. Et sauf miracle, elle devrait cesser son activité, faute de financements.

Une liquidation judiciaire inévitable

L'État a annulé des crédits promis, au prétexte que l'AMI utilise aussi les fonds alloués pour les demandeurs d'asile, alors qu'ils devraient profiter exclusivement aux étrangers munis d'un titre de séjour. Depuis la crise du Covid-19, la main d'œuvre manque. Pas une semaine ne se passe sans que des entreprises "désespérées" n'appellent l'AMI, explique sa présidente Catherine Libault. Alors, l'association propose aussi des demandeurs d'asile, autorisés à travailler.

Elle en a informé la préfecture mais, pour l'État, elle n'a pas respectée la convention signée : l'argent est destiné uniquement aux étrangers munis d'un titre de séjour. L'AMI se voit donc privée de 237.000 euros de crédits. Une situation "impossible à surmonter" pour la présidente de l'association. S'enclenche alors en février une procédure d'alerte auprès du tribunal, qui a conduit jusqu'à l'audience de ce jour pour liquidation judicaire.

Main d'œuvre précieuse

Une situation étonnante au moment où le gouvernement souhaite créer un titre de séjour pour les sans-papiers travaillant dans des "métiers en tension". L'AMI est justement une mine de main d'œuvre pour les maraîchers du secteur, les entreprises de ménage, du bâtiment ou de la restauration. "Au niveau local, c'est une catastrophe", assure Catherine Libault. Patrice Rouillard, qui dirige la Fraiseraie du Lac, à La Chevrolière, confirme : "Cette association occupe la place que devrait occuper Pôle Emploi. On les appelle et le lendemain matin ils sont présents." Pour le maraîcher, c'est une aide précieuse : "La fraise est un produit très sensible et dès qu'il fait chaud il faut être hyper réactif."

Si demain cette association disparaît, une partie du maraîchage sera en péril - Patrice Rouillard, producteur de fraise à La Chevrolière

Patrice Rouillard va encore plus loin. Cette main d'œuvre, constituée de migrants avec ou sans papiers, est indispensable pour les maraîchers du secteur : "Si j'ai augmenté ma surface de récolte, c'est parce que j'avais la sécurité de trouver du personnel. Si demain l'association disparaît, je n'ai plus cette sécurité. Donc les personnes qui n'aident pas cette association mettent une partie du maraîchage en péril. Moi, j'embauche entre cinq et vingt personnes par an mais vous avez des entreprises, le muguet par exemple, c'est jusqu'à 250 ponctuellement."

Lettre envoyée au ministre de l'Intérieur

Le maraîcher ajoute que ces saisonniers "bossent bien et ils sont respectueux". Que deviendront les 1.400 bénéficiaires si l'association est liquidée ? Amère, Catherine Libault fait remarquer que les migrants sont mieux à travailler qu'à errer dans la rue : "Ça leur évite de déraper". L'AMI les aide à trouver un travail. Eux, en échange, s'engagent à suivre des ateliers, des cours de français et d'instruction civique notamment.

L'association a écrit à Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a répondu à l'association, promettant que sa situation serait étudiée de près. Or, à ce jour, elle n'a pas eu de rendez-vous à la préfecture. La Ville de Nantes, où est basé le siège de l'association, en a proposé un le 21 novembre. Soit après l'audience au tribunal prévue ce mardi matin en vue de la liquidation judiciaire.