Lisieux : les chats errants stérilisés pour limiter les nuisances auprès des habitants

A Lisieux, les chats errants sont capturés pour être stérilisés. Pendant deux semaines, la ville et l’association Les Chats du cœur mènent une campagne de stérilisation pour contrôler le nombre d’animaux et limiter les nuisances.

Yolande Bazin se penche sur une cage en métal. La présidente des Chats du cœur remet en place la trappe à chats, installée par l’association au Clos des Bosquets à Lisieux et fermée par le vent. “Le chat errant monte ici pour manger la pâtée, et la trappe se ferme sans aucun danger pour le chat”, explique-t-elle. Une fois attrapé, le félin est emmené chez le vétérinaire pour être identifié et stérilisé, avant d’être relâché sur le lieu de la capture.

Pour cette campagne de deux semaines, l’association dispose de quatre trappes qu’elle pose dans les quartiers de Lisieux où les chats sauvages sont nombreux. Grâce à ce repérage, il y a ainsi peu de chances que les chats domestiques soient capturés. Si cela arrive, ils sont rendus à leurs propriétaires par le vétérinaire.

Stériliser les chats sauvages permet de contrôler leur population. “Il y a trop de bébés chats, c’est une folie cette année”, constate Yolande Bazin. Une femelle peut en effet avoir quatre portées par an, avec trois chatons en moyenne. “Les petits qui naissent vivent sur les toits et ne sont pas nourris”, regrette la présidente de l’association.

La ville de Lisieux, qui finance en grande partie la campagne de stérilisation, y voit également un autre intérêt : celui de limiter les nuisances pour les habitants. “Les plus fréquentes, ce sont les poubelles éventrées, les bagarres au moment de la période de reproduction, les chats qui peuvent entrer dans les maisons ou les appartements et qui marquent leur territoire, ou encore les problèmes de déjection”, détaille Aurélie Dolique, inspecteur de salubrité au service communal d’hygiène et santé. “Tout cela peut entraîner à un moment un problème de salubrité publique”.