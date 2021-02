Lison et sa famille ont trouvé où dormir pendant un mois après l'incendie de leur maison à Legé

Une semaine après l'incendie de leur maison à Legé, Lison, son compagnon et leurs six enfants avaient épuisé les options de relogements. Après les hôtels, et le coin de canapé chez les amis, ils ont trouvé de justesse un gîte dans la commune ligérienne. Un bel élan de solidarité s'est mis en place.

Lison, son compagnon et leurs six enfants ont trouvé un gîte à Legé, où ils vont dormir pendant un mois.

Ils ont finalement trouvé où dormir dimanche soir. La famille sinistrée de Legé, après l'incendie de leur domicile lundi 8 février, avait épuisé toutes les solutions de relogement, samedi, quand France Bleu diffuse leur appel à la solidarité. Les propriétaires d'un gîte ont accepté de les héberger, pendant un mois. Une maison assez spacieuse pour accueillir cette famille recomposée.

Merci à tous !

"Tout s'est mis en place, très vite, et très simplement, raconte Lison, la maman. Les propriétaires acceptent de s'organiser avec l'assurance, comme ça nous n'avons pas à avancer les frais. Et de son côté, l'assurance est très souple." Ouf. Désormais, la famille de six enfants, bien secoués par l'incendie, va pouvoir tourner la page. "Mon conjoint et moi, nous avons pu reprendre le travail, les petits sont retournés à l'école et c'est le plus important. Du moment qu'ils reprennent un rythme normal, logique, avec un cadre de vie, c'est le principal."

Un bel élan de solidarité

Pour la première fois depuis une semaine, Lison a bien dormi. Même si la solution est temporaire, la mère veut rester positive. "Je garde le cap. Ce qui me touche le plus dans cette histoire, c'est qu'on a donné aux enfants des affaires, on leur a donné beaucoup de choses". L'élan de solidarité qui s'est organisé a surpris la jeune femme. "C'est formidable et merci à tous. Mais maintenant, on essaye de tempérer. Je ne veux pas tomber dans l'abus de la solidarité."

Lison et son conjoint comptent bien reverser tous les dons à des associations quand ils n'en n'auront plus besoin. Reste ce gros point d'interrogation : où logeront-ils dans un mois ? Ils ont déposé leur dossier auprès d'une agence immobilière, et espèrent la voir valider bientôt.