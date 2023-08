Listeria : rappel d'une mozzarella de la marque Carrefour en raison d'un risque de contamination

Un lot de mozzarella di bufala AOP Mini de la marque Carrefour Extra est rappelé en raison d'un risque de contamination à la listeria. D’après le site Rappel Conso , cette mozzarella a été commercialisée dans toute la France entre le 28 juillet et le 11 août.

Le lot incriminé porte le numéro L 199 (3560070949083), avec une date limite de consommation au 17 août. La mozzarella, commercialisée sous forme de billes, est conditionnée dans des pots de 120 grammes.

Ne pas consommer le produit

Les autorités appellent à ne pas consommer le produit, et à le détruire ou le ramener au point de vente. En cas de doute, vous êtes incités à appeler le 08.05.90.80.70 ou le service consommateurs Carrefour en composant le N° Cristal 09 69 39 7000 (appel non surtaxé du lundi au samedi de 9h à 19h).

Les personnes qui auraient consommé cette mozzarella et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines, rappellent les autorités.