Listeria : rappel de fromages de chèvre provenant d'une ferme de Pouligny-Saint-Pierre

Prudence si vous avez acheté un fromage de l'AOP Pouligny-Saint-Pierre ces dernières semaines. La présence de la bactérie Listeria vient d'être détectée dans des fromages fermiers de chèvre au lait cru produits par la ferme EARL De Villiers, installée dans le village de Pouligny.

La ferme a donc retiré de la vente et procédé à un rappel de tous les fromages concernés. Il s'agit des fromages commercialisés en vente directe, en épicerie ou dans des grandes surfaces de sept départements (Indre, Haute-Garonne, Moselle, Rhône, Vienne, Haute-Vienne et Val-de-Marne), vendus entre le 12 avril et le 10 mai. Ces bûches, crottins, pavés et pyramides cendrées sont notamment vendus chez Leclerc, Super U, Vival, Netto, Spar, Proxy, Carrefour et Panier Sympa. Ils comportent le code fabricant FR 36.114.001 CE.

Que faire si vous en avez acheté ou consommé ?

Les magasins concernés ont mis en place des affiches dans les rayons pour prévenir les consommateurs. Les clients qui en ont déjà acheté sont invités à ne surtout pas manger les fromages et à les détruire.

"Les personnes qui en auraient consommé et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation", explique la ferme De Villiers dans un communiqué.

La bactérie Listeria peut entraîner des complications chez les personnes les plus fragiles (enfants, personnes âgées, patients aux défenses immunitaires basses, femmes enceintes). Le délai d'incubation de la listériose peut aller jusqu'à huit semaines.