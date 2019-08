Listeria : rappel de fromages de la marque Castérieu

La Ferme du Castérieu rappelle, ce vendredi, tous les fromages "au lait pasteurisé de vache, mélange vache-brebis, et de brebis" commercialisés sous la marque Castérieu. En cause : un risque de contamination à la listeria.

Quatre personnes atteintes de listériose ont été identifiées par le Centre national de référence des Listéria, révèlent les ministères de la santé et de l'agriculture dans un communiqué commun ce vendredi.

Dans deux des cas, les personnes infectées ont consommé des fromages fabriqués par la Ferme du Castérieu (FR 65 340 001 CE) dans les Hautes-Pyrénées. Ces produits ont été achetés directement sur place ou en magasin entre le 1er mai et le 8 août. Les départements concernés par la vente de ces fromages sont situés en Charente-Maritime, en Haute-Garonne, dans le Gers, en Gironde, dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Hautes-Pyrénées.

La Ferme du Castérieu procède donc "au retrait de la vente et à un rappel de tous les fromages au lait pasteurisé de vache, mélange vache-brebis, et de brebis de la marque Castérieu", explique le communiqué. Les personnes qui détiendraient les fromages concernés ne doivent pas les consommer et sont invitées à les rapporter au point de vente où elles les ont achetés.

Rester vigilants sur d'éventuels symptômes

Les personnes qui en auraient consommé et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir.

La listeria est une bactérie qui atteint les personnes affaiblies, comme les personnes âgées, femmes enceintes, personnes atteintes de maladies graves comme le cancer et le diabète, chez qui elle peut être mortelle. Le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines.