Listeria : retrait d'une mousse de canard et d'un feuilleté de foie gras dans les magasins Auchan et Carrefour

Une mousse de canard au porto de la marque Auchan et un feuilleté de foie gras de canard et figues vendus dans les supermarchés Auchan et Carrefour sont retirés de la vente en raison de contamination à la listeria, selon France 3 Nouvelle Aquitaine ce mardi.

Deux produits vendus dans les magasins Auchan et Carrefour sont retirés de la vente, apprend-on ce mardi. Il s'agit d'une mousse de canard au porto et d'un feuilleté de foie gras aux figues.

Mousse de canard

La mousse de canard au porto est vendue en deux barquettes de 50 grammes sous la marque Auchan. La date limite de consommation est au 22 janvier 2020. Les produits concernés portent le numéro EAN 3596710022472, lot 352.

Son fabricant, la société Madrange, recommande "aux personnes qui détiendraient ce produit de ne pas les consommer et de le rapporter au point de vente où il a été acheté. Il sera remboursé".

Feuilleté de foie gras

Le feuilleté "Tourbillon de foie gras de canard et figues" de 135 grammes est vendu au rayon coupe des supermarchés Carrefour et Auchan notamment. Leur date limite de consommation va du 31 décembre et 1er janvier 2020. Ces feuilletés "ne doivent pas être consommés et doivent être rapportés au lieu d’achat pour remboursement", indique Sapresti Traiteur.

Ces produits sont de marque Sapresti Traiteur et portent le code-barres 3 287 390 079 756 avec l’estampille sanitaire FR 35.040.022 CE.

Un délai d'incubation qui peut aller jusqu'à huit semaines

Un numéro de téléphone est mis à la disposition des consommateurs : 05.55.30.03.61 en journée et 06.60.36.63.96 en dehors des horaires d’ouverture.

Les personnes qui auraient consommé ces produits peuvent présenter de la fièvre parfois accompagnée de maux de tête. Le délai d'incubation de la "listériose, peut aller jusqu’à huit semaines", avertit le groupe Auchan.