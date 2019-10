Carcans : face aux noyades, la commune veut plus de moyens pour surveiller les plages

Le beau temps de cette fin de semaine va attirer du monde sur les plages du littoral Girondin mais elles ne sont plus surveillées à cette période de l'année et les risques de noyade sont importants. A Carcans, le maire réclame des moyens pour payer des maîtres-nageurs sauveteurs en-dehors de l'été.

Carcans, France

C'est un temps presque estival qui s'annonce ce week-end en Gironde avec du soleil et le retour de la chaleur. Vous serez sûrement nombreux sur les plages du littoral girondin et les plus courageux iront sans doute piquer une tête dans l'océan mais attention aux risques de noyade. Les plages ne sont en effet plus surveillées à cette saison.

Une noyade à Carcans

A Carcans, sur le Bassin d'Arcachon, une femme s'est noyée dans la soirée ce jeudi alors qu'elle se baignait sur la plage centrale. Elle a été emportée par une baïne, un danger bien connu dans la commune.

Pour éviter tout risque, il y a quelques consignes de sécurité à respecter, rappelle Patrick Meiffren, le maire de Carcans : "être prudent, ne pas aller trop loin, éviter les baïnes et ne pas aller se baigner tout seul".

Patrick Meiffren, le maire de Carcans : "Il y a des risques car on a des baïnes" Copier

La commune souhaite une surveillance élargie

Consciente des problèmes de noyades, la commune de Carcans voudrait plus de moyens pour payer des maîtres-nageurs sauveteurs en-dehors de la période estivale.

"On n'a pas les moyens de surveiller les plages tout le temps. On a demandé à Bordeaux métropole de participer à notre surveillance des plages dans la mesure où on accueille beaucoup de gens de la métropole bordelaise mais ça n'a pas recueilli un écho favorable", déplore Patrick Meiffren.

Carcans, Hourtin et Lacanau se sont regroupés pour financer le service de surveillance des plages. Chaque été, ils dépensent plus d'un millions d'euros.

A Carcans, comme dans de nombreuses stations balnéaires, la plage centrale est surveillée les week-ends de juin et tous les jours du 1er juillet jusqu'à la première semaine de septembre.