Répondant à la question d'un député des Landes à l'Assemblée Nationale au début de l'été Gérard Colomb a indiqué qu'il souhaitait redéployer les CRS vers des missions régaliennes. Le ministre de l'Intérieur dit s'appuyer sur un rapport de la cour des comptes de 2012. Ce rapport souligne que la police des baignades est une compétence municipale et non-étatique.

Depuis quelques années les effectifs des CRS MNS fondent comme neige au soleil. Ils étaient plus de 700 en 2002, 450 en 2015 et depuis 2016, ils sont moins de 300 dont 123 déployés sur le littoral Aquitain. Mais cette fois-ci on évoque leur disparition pure et simple.

Cela fait pourtant 60 ans que les hommes en maillot de bain bleu, tee-shirt blanc et écusson de CRS sur la poitrine surveillent nos plages. Depuis deux ans, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, on leur a même demandé de porter leur arme de service et aujourd'hui le ministre de l'Intérieur voudrait qu'ils se rhabillent. "Un non sens" estime Jérome Servolle du syndicat UNSA police. Selon lui la plage à besoin de ses CRS.

Qui pourra intervenir pour dire à un jeune d'arrêter sa musique, de tenir son chien en laisse ou d'arrêter de fumer des stupéfiants ?

- Jérôme Servolle, UNSA Police

Nos plages font partie de la République & ça ne doit pas être des zones de non droit...nous sommes sur des espaces partagés au même titre que nous sécurisons les rues de Paris! @Europe1@Place_Beauvau@PoliceNationalehttps://t.co/z3azJT2Tiv — Benoit Simian (@BenoitSimian) August 17, 2018

Une crainte pour les communes du littoral

Dans ce scénario les communes du littoral devront embaucher encore plus de maîtres-nageurs-sauveteurs civils. Ils craignent aussi une recrudescence des incivilités et de la petite délinquance sur les plages. C'est le cas de la commune du Porge.

Certaines journées il y a près de 30.000 personnes sur nos plages. Dites-moi comment vous assurez la sécurité avec seulement deux policiers municipaux ?

- Frédéric Moreau, adjoint au maire du Porge en charge de la sécurité.