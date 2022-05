Littoral girondin : Vent de colère contre le stationnement payant à Carcans

La mise en place du stationnement payant à Carcans-plage et sur une partie de Maubuisson, aux alentours du lac, c'est donc pour très bientôt ! Dès la mi-mai, après une première demi-heure gratuite, il faudra débourser 1,40€/heure pour stationner dans ces zones. Les tarifs sont ensuite échelonnés, à hauteur de 5€ pour 5 heures, 10€ pour 9 heures, 70€ pour une semaine. La mesure prendra effet jusqu'au 30 septembre cette année, et du 1er avril au 31 octobre les années suivantes. Pour de nombreux commerçants et bon nombre d'habitués, la déception est grande.

Jacky, qui vient de Belgique depuis plus de 60 ans, explique qu' "il n'a jamais payé le moindre euro pour venir ici. Si je viens 3 semaines, ça me fait 210 euros ! Donc je ne viendrai plus à la plage..." Alexia, vendeuse et préparatrice en boulangerie, qui vient souvent de Castelnau-de-Médoc avec son compagnon, explique qu'ils "n'ont pas trop les moyens. Ca va vite faire cher, pour une promenade en plein-air... On risque de ne plus venir."

Des craintes pour la fréquentation touristique

Les commerçants craignent que la fréquentation touristique s'en ressente. "10€ la journée, on trouve que c'est élevé", confie Rodolphe, de la boutique Rods Surfboard. "A la plage nord de Lacanau, à côté, c'est 3€."

Thierry Desprez, propriétaire de la crêperie-restaurant "Le 22", s'était présenté face au maire en place aux municipales de 2020. Il pense qu'il va y avoir un manque à gagner pour les commerçants. "Au lieu de mettre de l'argent dans les commerces, les gens feront attention à la montre, ou ne paieront plus de glace aux enfants, pour privilégier le parking..." Le slogan de Carcans-Maubuisson, c'est "la station familiale. En tapant sur le porte-monnaie des gens en continuel, ou est la station familiale ?"

Thierry Desprez, le patron de la crêperie "Le 22", craint que la station perde son côté familial © Radio France - Arthur Fradin

Les communes comme les nôtres sont dans une situation financière compliquée

Le maire Patrick Meiffren se défend : "Les communes comme les nôtres sont dans une situation financière compliquée. Le nettoyage et la surveillance des plages, cela représente plusieurs centaines de milliers d'euros chaque été ! Plutôt que d'utiliser le levier fiscal, nous avons donc décidé de faire participer tout le monde..."

L'édile ajoute "comprendre que pour certains, cela va devenir inabordable, mais pour financer nos projets, c'est le choix que nous avons fait." S'agissant des commerçants mécontents, Patrick Meiffren les invite à "une rencontre en début d'année prochaine, afin de faire un bilan : on verra combien ils ont perdu, si tel est le cas."

Tarifs spéciaux pour les saisonniers et résidents

Conçernant les saisonniers et résidents, des tarifs préférentiels vont s'appliquer, à raison de 10€ l'année pour un premier véhicule, et 5€ par véhicule supplémentaire.

Patrick Meiffren conclut en soulignant que les parkings payants à proximité des plages, "cela risque bien de se généraliser dans les années à venir".