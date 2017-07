Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix en 2010, est mort

Le dissident Liu Xiaobo est décédé ce jeudi d'un cancer, ont annoncé les autorités de Shenyang, où il était hospitalisé pour un cancer du foie en phase terminale. Il était le premier Chinois à avoir obtenu le prix Nobel de la paix en 2010 alors qu'il était emprisonné pour subversion.

Il était le premier Chinois à avoir reçu le prix Nobel de la paix en 2010 alors qu'il avait été emprisonné un an plus tôt pour avoir participé au mouvement de la place Tiananmen. Liu Xiaobo s'est éteint ce jeudi des suites d'un cancer du foie à l'âge de 61 ans, selon les autorités de Shenyang. D'après une source officielle locale, il est décédé sans que le régime communiste l'est laissé finir ses jours en liberté à l'étranger.

Symbole de la lutte pour la démocratie

Agé de 61 ans, ce symbole de la lutte pour la démocratie dans le pays le plus peuplé du monde avait été admis le 31 mai dernier à l'Hôpital universitaire N°1 de Shenyang après plus de huit années passées en détention. Ancienne figure de proue du mouvement démocratique de Tiananmen en 1989, bête noire du régime communiste, l'écrivain et professeur de littérature avait bénéficié d'une mise en liberté conditionnelle après le diagnostic en mai d'un cancer du foie en phase terminale.

La nouvelle de son hospitalisation n'avait été annoncée que fin juin. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et des proches de Liu Xiaobo avaient alors reproché à Pékin d'avoir attendu que son état de santé empire avant de lui permettre de sortir de prison, mais les autorités avaient affirmé qu'il était soigné par des cancérologues réputés.

Le dissident avait fait savoir qu'il souhaitait suivre un traitement à l'étranger, un appel relayé par la communauté internationale mais rejeté par Pékin qui y voyait une ingérence dans ses affaires intérieures.

"Héros de la démocratie" selon Berlin

Berlin, qui avait multiplié les appels à transférer le dissident chinois Liu Xiabo en Allemagne pour qu'il y soit soigné, a rendu hommage au "héros de la démocratie".

"Sa résistance par la non-violence a fait de lui un héros de la lutte pour la démocratie et les droits de l'homme", a tweeté le ministre allemand de la Justice, Heïko Maas en hommage au prix Nobel de la paix.