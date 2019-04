EN DIRECT - L'USAP dévoile ses projets pour l'avenir

Perpignan, France

Ce jeudi, l'USAP dévoile ses grands projets pour l'avenir devant ses partenaires. Quelles recrues pour la saison ? Quelles évolutions au stade Aimé-Giral ? A quand un nouveau centre d'entraînement ? François Rivière, Christian Lanta, Denis Navizet et Bruno Rolland s'expriment tour à tour devant 150 partenaires.

20h37 : Christian Lanta : "je ferai toujours le lien avec le sportif. Patrick Arlettaz aura plus de responsabilités au niveau du sportif."

20h32 : Un partenaire demande s'il est prévu de créer un musée au stade. "Il y en aura un dans l'enceinte d'Aimé-Giral", répond Denis Navizet

20h30 : Pas de naming étudié pour le stade mais peut-être pour le centre d'entraînement.

20h28 : Fin d'intervention de François Rivière. Les partenaires sont invités à poser des questions

20h26 : Diffusion d'un film sur le visage du futur centre d'entraînement et du futur stade Aimé-Giral rénové

20h25 : Deux partenariats ont été signés avec des entreprises de Catalogne nord

20h23 : FR : "on va solliciter les pouvoirs publics pour financer les projets. Ils sont ok mais il faudra ajuster. Restera à trouver des investisseurs mais j'y crois car c'est mon métier"

20h22 : François Rivière : "je ne lâcherai pas la corde tant que ces projets n'aboutiront pas, ils sont essentiels pour l'USAP et le territoire"

20h21 : Christian Lanta rejoindra François Rivière pour superviser les opérations de l'USAP

20h20 : François Rivière : "je ne suis pas un président isolé, il n'y a jamais eu autant de partenaires à l'USAP"

20h19 : Denis Navizet se verra confier des missions particulières. Choisira-t-il de rester ?

20h18 : Bruno Rolland sera le prochain directeur général de l'USAP

20h17 : La boutique du cœur de ville deviendra probablement une boutique USAP/Adidas

20h16 : Adidas sera le nouvel équipementier de l'USAP pour les trois prochaines années

20h15 : FR : "Le centre d'entraînement doit être prêt pour 2022"

20h14 : Le son et les écrans géants aussi seront changés

20h13 : FR : "les travaux sont déjà lancés avec la réfection de la pelouse dès la fin de saison. Les matchs amicaux se joueront ailleurs et on espère dans d'autres villes du département. L'éclairage sera rénové"

20h12 : François Rivière : "les plans sont prêts, tout a été étudié, tout a été chiffré"

20h11 : François Rivière : "ces travaux on va les faire et à notre rythme"

20h11 : L'école de rugby de l'USAP sera transférée à la plaine des jeux André Sanac

20h10 : Fin d'intervention de Denis Navizet qui a donc présenté les aménagements à venir à AImé-Giral et la création d'un centre d'entraînement au Parc des sports

20h07 : Croissance budgétaire qui doit porter le budget de l'USAP à 25 millions d'ici 2023

20h02 : L'USAP aura la jouissance de la quasi totalité d'AImé Giral et pourra faire des projets sur le long terme

20h01 : DN : "Il faut qu'on modernise et qu'on agrandisse Aimé-Giral (+ parkings et accès)"

20h01 : Ca coûtera entre 15 et 20 millions

20h : "on veut accueillir une équipe pour la coupe du monde 2023 et une équipe de rugby à 7 pour les JO"

20 h : Un site va regouper des terrains de rugby, du médical, des espaces de vie (photos à l'appui). Probablement au parc des sports de Perpignan.

19h59 : Denis Navizet : "il faut changer en pronfondeur le contexte économique de l'USAP et augmenter nos ressources propres".

19h57 : Denis Navizet prend la parole

19H50 : David Marty sera en charge de la détection des gros potentiels

19h47 : Bruno Rolland, directeur du centre de formation prend la parole

19h46 : George Tilsley, ailier de Bordeaux, jouera à l’usap la saison prochaine

19h41 : CL : "Le staff va s'enrichir en visitant d'autres grands clubs, notamment Edimbourg"

19h40 : CL : on va amener des joueurs, du talent, la masse salariale sera quasiment la même sinon il ne fallait pas parler de remontée"

19h39 : CL : "il va falloir se repréparer à monter dans un an ou deux ans mais sans commettre les mêmes erreurs.

19h35 : Christian Lanta prend la parole et fait le bilan des trois dernières saisons

19h32 : FR : "La contrainte économique est le fil principal de ce qui va être présenté"

19h31 : FR : "L'USAP reste une marque exceptionnelle"

19h30 : François Rivière reprend la parole : "on va vous présenter le résultat d'un an et demi de travail"

19h30 : Diffusion d'un film sur l'USAP d'hier et d'aujourd'hui

19h28 : François RIvière : "c'est la plus grosse réunion que je tiens depuis que je suis là"

19h24 - Les partenaires rentrent dans le salon Prestige, en attendant François Rivière qui sera le premier à s'exprimer. Suivront : Denis Navizet, Bruno Rolland et Christian Lanta.