Livraison de courses, soutien psychologique : une cellule pour accompagner les malades du Covid en Vaucluse

Comment gérer le quotidien quand on est positif au Covid-19 ou cas contact et placé à l’isolement ? La préfecture de Vaucluse a mis en place une cellule d'appui à l'isolement. Elle est pilotée par l'association Entraide Pierre Valdo et accompagne les malades forcés de s'isoler pendant 10 jours.

Près de 500 appels depuis fin janvier

La plateforme téléphonique a reçu ou passé près de 500 appels depuis fin janvier. Cette cellule d'appui est au cœur de la stratégie "tester-alerter-protéger". Elle propose différentes aides matérielles et psychologiques :

un hébergement temporaire permettant aux personnes d’être isolées afin de ne pas contaminer les membres de leur entourage

un portage de repas/courses à domicile/médicaments

une garde d’enfants ou de personnes vulnérables

une aide à la réalisation de démarches administratives

un accompagnement lié à des difficultés résultant de la perte de revenus

un soutien psychologique

A la cellule d'appui à l'isolement, on apporte des solutions personnalisées aux malades. Caroline Colomb répond aux appels chaque jour : "Cela peut être le portage des repas, on les oriente vers le CCAS près de chez eux, mais aussi la livraison de médicaments. Le fait de donner des réponses adaptées, ça les rassure en fait".

"La plupart du temps, les malades sont inquiets. Ils vivent très mal leur isolement. On leur propose un soutien psychologique" - Hicham Hamal, directeur de l'association Entraide Pierre Valdo

Une infirmière peut aussi passer à domicile, explique Karen Leroy de l'ARS. "Le but, c'est de vérifier en passant chez eux si tout va bien au niveau de l'hébergement, s'il y a des problèmes de santé, si des personnes de l'entourage veulent se faire dépister."

Au-delà de l'aide matérielle, c'est un soutien psychologique que recherche les malades placés à l'isolement. La cellule d'appui est là aussi pour les orienter vers des professionnels. "La plupart du temps, ils sont inquiets. Tout le monde est concerné, pas seulement les personnes âgées, mais aussi des personnes qui se retrouvent brutalement contraintes de s'isoler. Elles ne peuvent plus aller au travail, elles se retrouvent seules à la maison, elles vivent très mal leur isolement. On leur propose un soutien psychologique", explique Hicham Hamal, le directeur de l'association Entraide Pierre Valdo.

Un hébergement à l'hôtel pour ceux qui ne peuvent pas s'isoler chez eux

Si les malades ne peuvent pas s'isoler chez eux pendant 10 jours, la cellule d'appui a prévu une solution d'hébergement à l'hôtel. "Il peut s'agir d'une famille qui n'a pas un logement assez grand pour isoler la personne malade par exemple. Pour les personnes sans domicile fixe, il y a aussi un centre d'hébergement spécialisé".

Pour contacter la celllule d'appui à l'isolement de Vaucluse, c'est le 04 88 17 84 84 . Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi et dimanche de 9h à 17h.