Livre à Metz : découvrez le projet radio des élèves du collège Le Breuil de Talange

Préparer une interview, partir en reportage et découvrir les coulisses du métier de journaliste. Entre le mois de décembre et le mois d’avril, les élèves de 4eme et 3eme Segpa du collège Le Breuil de Talange ont créé des capsules sonores dans le cadre du festival du Livre à Metz

Accompagnés de la journaliste en résidence dans leur établissement pour le festival, Emma Steven, ils ont travaillé autour d’un thème : les "vertiges de l’adolescence". Une période pendant laquelle on peut faire de nombreuses activités, mais qui est aussi propice à des découvertes.

Les collégiens vous les font découvrir à travers cinq capsules sonores. Des reportages que France Bleu vous propose d'écouter dans les journaux du week-end, avec un extrait dans le journal de 8h, et en réécoute dans cet article.

EPISODE 1 : Les réseaux sociaux : un moyen de communication qui n’est pas sans danger

Dans ce premier épisode, les collégiens reviennent sur ces applications très plébiscitées par les jeunes. Instagram, Snapchat… des plateformes de discussion et de contenus vidéos qui comptent des millions d’utilisateurs (150 millions en Europe rien que pour Tiktok). Elles permettent de se tenir au courant des tendances, de garder le lien avec ses amis mais elles peuvent aussi être la cause de dérives. Enis, Etan et Yann ont enquêté.

EPISODE 2 : Les bénéfices du sport

En France, deux personnes sur trois de plus de 15 ans disent pratiquer une activité physique régulière*. Neuf personnes sur dix font une activité sportive au moins une fois dans l’année. La marche, le vélo, le tennis, la natation, le foot, dans un club, tout seul, ou entre amis…il y a mille façons de faire du sport et ça a beaucoup de vertus.

*Selon l’INSEE (portrait social de la France publié en novembre 2022 et chiffres 2020).

EPISODE 3 : Les jeux vidéo, de la passion à l’addiction

Les jeunes de 13 à 19 ans passent en moyenne 9h30 par semaine à jouer aux jeux vidéos*. Un chiffre qui a tendance à augmenter avec les années avec la diversification des consoles de jeu. Si les jeux vidéos sont un passe-temps, voire une passion pour certains, ils peuvent devenir une dépendance, comme l’ont constaté les collégiens pendant leur reportage.

EPISODE 4 : Quand la musique est bonne !

Certains sont plutôt rap, d’autres musique classique ou hard rock… On l’écoute dans la voiture, à la radio. Dans ses écouteurs ou sur des enceintes, la musique est souvent le reflet de notre état d’esprit. Les collégiens ont rencontré un professeur de français qui est aussi rappeur. Ils vous proposent son portrait.

EPISODE 5 : Elargir ses horizons

Au premier abord, ce n’est pas le lieu qu’un adolescent aurait envie de visiter. Et pourtant, la cathédrale de Metz renferme bien des secrets. Parce qu’il est important d’être curieux et de ne pas se focaliser sur ce qu’on connaît déjà, la classe vous propose de les suivre dans leur découverte de ce bâtiment riche de part son histoire. Visite avec le chef de choeur de la cathédrale de Metz, Pierre Falkenrott.

