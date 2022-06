Livrer des courses sur la route du travail : Shopopop permet aux Landais de rentabiliser leurs déplacements

Débarquée dans les Landes il y a deux ans, l'application Shopopop s'est déjà implantée dans 12 villes du départements et au moins 300 personnes sont shoppers : des clients ordinaires qui via l'application récupèrent les courses d'un autre et lui apportent contre "un pourboire".