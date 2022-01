Livret A, péages, électricité : ce qui change au 1er février 2022

Dès ce mardi, franchir les barrières de péage vous coûtera plus cher tout comme l'électricité. France Bleu fait la liste de tout ce qui change au 1er février 2022.

Électricité

Du côté de l'électricité, les tarifs réglementés de l'électricité (TRVE) vont subir une nouvelle hausse de 4% maximum. En septembre dernier, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé que la hausse du prix de l'électricité serait limitée à 4% en février (alors que les projections annonçaient une hausse de 12%) pour répondre à la flambée des prix de l'énergie.

En revanche, les tarifs réglementés du gaz sont gelés jusqu'en avril.

Les livrets d'épargne

Le taux du Livret A passe de 0,5% à 1%

Le 14 janvier dernier, le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a annoncé la hausse de 0,5% à 1% du taux de rémunération du Livret A au 1er février. Cette augmentation, recommandée par le gouverneur de la Banque de France, est une première depuis plus de dix ans. Le livret A retrouve donc le niveau de rémunération de 2014.

Augmentation du taux du LEP

Le taux du livret d'épargne populaire va lui changer et passer de 1% à 2,2%. Ce placement, limité à 7.700 euros, est soumis à un plafond de revenus pour pouvoir être ouvert et est destiné aux personnes aux revenus modestes.

Autoroutes

Les tarifs des péages devraient augmenter de 2% en moyenne partout en France. ASF (Autoroutes du Sud de la France) a d'ores et déjà annoncé que ses péages allait augmenter de 2,19%, APRR (Autoroutes-Paris-Rhin-Rhône) prévoit une hausse de 2,05%.

Tabac

Certaines marques de cigarettes augmentent leur prix. Les Fortuna Cool et JPS Cool couteront désormais 10 centimes de plus, passant de 9,70 euros à 9,80 euros, et les Gauloises Blondes Bleu et News Rouge 10 euros, contre 9,90 euros.

L'ensemble des tarifs sont récapitulés dans le document des Douanes françaises.

Distribution des premières "bébé box"

Les parents de nouveau-nés recevront à partir de février 2022 des "bébé box" à la maternité. Cette "box" qui prendra en fait la forme d'un sac en bandoulière comprendra plusieurs objets. "Chaque objet véhicule et symbolise un message qui a vocation à aider les parents. Il servira de support au dialogue avec les familles à la maternité", indique le cabinet du secrétaire d'État Adrien Taquet à l'AFP. Ainsi la bébé box contiendra une turbulette, qui permettra d'expliquer comment coucher le bébé pour éviter tout accident comme la mort subite du nourrisson.

180.000 box seront distribuées à partir de février dans les maternités des communes ayant des quartiers prioritaires et les communes de revitalisation rurale. Le dispositif sera évalué à l'été avant d'être sans doute étendu à l'ensemble du territoire.

Autotests

La distribution des autotests dans les supermarchés qui devait initialement prendre fin au 31 janvier 2022 est prolongée jusqu'au 15 février, selon un arrêté publié au Journal Officiel fin décembre dernier.

Début de la levée des restrictions

Certains restrictions sanitaires seront levées dès ce mercredi 2 février. Les jauges dans les lieux accueillant du public assis ne seront plus obligatoires, mais il faudra y porter le masque. Les grands rassemblements étaient jusque-là limités à 2.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur.

Le télétravail, actuellement obligatoire pour un minimum de trois jours par semaine, ne sera plus exigé mais toujours conseillé. Le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire non plus.