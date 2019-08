La colère monte chez les livreurs à vélo Deliveroo

Depuis que la plateforme de livraison à vélo Deliveroo a annoncé un changement de ses tarifs fin juillet, les livreurs menacent de faire grève. Ils protestent contre un salaire de plus en plus bas et des conditions de travail dégradées. À Rennes, le malaise commence à se faire sentir.

Rennes, France

La grogne des livreurs à vélo s'amplifie et s'organise. Depuis l'annonce des nouveaux tarifs de la plateforme, des rassemblements ont déjà eu lieu à Paris, Nantes, Toulouse, ou encore Tours, où certains sont allés jusqu'à bloquer des restaurants pour montrer leur colère. Plusieurs livreurs envisagent même une grève nationale pour protester contre des rémunérations trop basses et des conditions de travail précaires.

Baisse de la rémunération

La nouvelle grille tarifaire de Deliveroo a été annoncée aux livreurs le lundi 29 juillet. "On a reçu un mail qui nous expliquait les changements. Et deux jours après ils étaient appliqués, sans concertation, sans échange avec nous" détaille Nicolas, livreur Deliveroo à Rennes depuis près de deux ans.

Ces nouveaux tarifs de course abolissent le seuil minimum de rémunération auquel avaient droit les livreurs auparavant, d'un montant d'environ 4€50. "Maintenant c'est pédaler plus pour gagner plus, un genre de rémunération à l'effort" résume Victorien, livreur Deliveroo à Rennes. En effet les courses les plus courtes sont dorénavant moins bien payées, parfois à hauteur de seulement 2 à 3 euros, pour privilégier et mieux rémunérer les courses les plus longues, et inciter les livreurs à faire de plus grands trajets.

"Maintenant c'est pédaler plus pour gagner plus" - Victorien, livreur Deliveroo à Rennes.

Des changements qui affectent la rémunération de très nombreux livreurs seulement disposés à faire de courts trajets, en raison d'emplois du temps plus serrés du fait du cumul de plusieurs emplois. Pour beaucoup, cette nouvelle grille tarifaire implique une baisse globale de la rémunération, avec une augmentation des salaires pour les longs trajets moins importante que la baisse des tarifs pour les courts trajets.

Mobilisation des livreurs

Plusieurs mouvements et rassemblements ont déjà eu lieu un peu partout en France pour protester contre ce qui est considéré comme une nouvelle attaque aux conditions de travail des livreurs à vélo.

Mais la mobilisation reste compliquée, même dans des villes importantes comme Rennes, l'autonomie et le statut des livreurs empêchant un réel mouvement de naître. Pourtant, le malaise est bien là : les restaurateurs qui échangent avec leurs livreurs ont pu constater leur crispation. "Ça a toujours été un peu comme ça. Mais c'est vrai que si ça pouvait changer, et que leurs conditions pouvaient s'améliorer, ça serait mieux pour tout le monde" confie un restaurateur du centre-ville de Rennes en partenariat avec la plateforme.

Plusieurs livreurs confient être prêts à se joindre à une mobilisation s'il devait y en avoir une à Rennes, pour protester contre des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader depuis plusieurs années.