ll est maintenant légal de consommer et de vendre de la fleur de CBD

Le Conseil d'État a tranché, le CBD (cannabidiol) n'est pas addictif ni psychotrope. Il ne peut donc pas être considéré comme un produit stupéfiant, et il est de fait impossible de l'interdire, comme le gouvernement avait tenté de le faire avec un arrêté daté de décembre 2021. Très populaire chez les jeunes, mais pas seulement, beaucoup de commerces ce sont spécialisés dans la vente de produits dérivés du CBD, mais les fleurs restaient en tête des ventes.

ⓘ Publicité

On ne se sert pas des fleurs qui pour nous valent de l'or

"C'est 90% de notre chiffre d'affaires, vous interdisez la vente de fleurs de CBD, c'est 2000 boutiques qui mettent la clef sous la porte", explique Yannick Lowère, directeur de la chaine de magasin Yama Tsè qui vend toutes sortes de produits dérivés du chanvre. Dans sa boutique, on trouve des infusions, des crèmes hydratantes et même du chocolat au CBD. Pour lui, cette nouvelle est un franc soulagement et lui permet de regarder en avant. "On va peut être réussir à casser l'image un peu sulfureuse du CBD et éviter les amalgames. C'est notamment compliqué avec les banques qui refusent de suivre les commerçants pour ne pas être associées à l'image qu'on se fait du cannabis."

Les boutiques offrent une grande variété de choix © Radio France - Hugo Aussillou

Le commerçant envisage même une production locale "La France, c'est le premier pays producteur de chanvre, mais il est réservé au textile et à l'isolation. On ne se sert pas des fleurs qui pour nous valent de l'or. J'ai plein de producteurs qui frappent à ma porte, mais jusqu'à maintenant je devais acheter hors de France [...] la France a un énorme retard alors que dans la région on a un climat qui correspond très bien, ça pousse tout seul, c'est presque une mauvaise herbe." La décision de la plus haute autorité judiciaire de l'État pourrait bien avoir lancé une toute nouvelle industrie**. Aujourd'hui, on compte plus de 4000 boutiques qui proposent des fleurs de CBD à la vente en France.**