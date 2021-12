"ll n’y aura pas assez d’une vie pour tous vous remercier" après l'incendie d'une maison à Cossé-le-Vivien

L'esprit de Noël existe bel et bien à Cossé-le-Vivien, en Mayenne. Des centaines de Mayennais et Mayennaises se sont déplacés pour donner des vêtements et des chaussures et venir en aide à une famille qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison, le 24 décembre. La fille du couple sinistré évoque "près de 6.000 vêtements donnés" lors de la permanence organisée par la mairie. C'est sans doute "un peu exagéré", réagit le maire Christophe Langouët, mais il indique que les donateurs "n'ont pas arrêté de défiler toute l'après-midi".

Les Mayennais généreux remerciés par la fille du couple sinistré

Sur les réseaux sociaux, l'émotion de l'adolescente de 17 ans est tangible : "Mes parents n’en reviennent pas, ils voudraient tous vous remercier pour la gentillesse et la bienveillance qu’ils reçoivent [...] Merci d’avoir pris de votre temps pour eux. Il n’y auras pas assez d’une vie pour tous vous remercier." Les habitants de Cossé-le-Vivien et des alentours ont répondu plus que présent à cet appel de première urgence, lancé par la mairie.

Sur notre antenne, le maire Christophe Langouët saluait déjà les donateurs vendredi soir : "On a assez de vêtements, on adresse un grand remerciement à toutes celles et ceux qui ont aidé." Plus de cent personnes, selon lui, se sont déplacées pour faire don de chaussures et de vêtements. Et il retient une image, celle d'un jeune homme venu donner une paire de chaussettes : "il s'est dit que ça ne faisait pas assez ,il est allé acheter une couverture, raconte Christophe Langouët. On parle beaucoup d'individualisme ces temps-ci, mais je crois que les Mayennais ont prouvé tout le contraire."

Passé la première urgence, et le choc, la famille sinistrée et la mairie sont en train de réfléchir à la question du logement. Une famille de Cossé-le-Vivien leur aurait proposé d'habiter leur maison pendant un mois en janvier, à l'occasion de vacances.