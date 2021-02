Dordogne : un couple vit dans la moisissure et les fissures depuis trois ans, il cherche une location

Voilà trois ans que le quotidien d'Irène et Didier est devenu particulièrement compliqué. D'importantes fissures se sont formées sur tous les murs de la maison, sur le plafond. Une pièce a même dû être condamnée, le plafond risque de tomber. C'est à la suite de sécheresses que les fondations de la maison ont bougées : "Pendant un an, on ne pouvait plus ouvrir la porte d'entrée, la maison avait vrillé. On a pu la rouvrir l'année suivante quand la maison a vrillé dans l'autre sens" explique Irène, 22 ans après avoir fait construire cette maison.

Les murs trempés jusqu'à mi-hauteur

Rapidement, l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur la commune de Saint-Astier. Le balais de nombreux experts d'assurance a alors commencé : "ils n'étaient pas d'accord, certains voulaient complètement raser la maison avant de la reconstruire , d'autres pensaient que des travaux suffiraient" se souvient Irène.

La quasi-totalité des murs de la maisons sont lourdement fendus. © Radio France - Thibault Delmarle

L'eau a imbibé les murs jusqu'à mi-hauteur. © Radio France - Thibault Delmarle

L'année dernière, alors que le couple pensait être arrivé au bout de ses peines, Irène entend "comme un robinet ouvert" en se levant un matin. Plus tard, elle découvre qu'il s'agit d'une fuite d'eau dans la dalle du sol de la maison. Difficile de savoir quelle était l'ampleur des de la fuite, mais Irène remarquera après que sa facture d'eau a été multipliée par deux en quelques mois. L'humidité, sous le sol de la maison s'infiltre alors dans tous les murs de la maison "c'était trempé jusqu'à mi-hauteur" se rappelle Irène. La tapisserie est alors moisie : "un jour on a démonté un radiateur, derrière il y avait une grosse poignée de champignons qu'on pouvait tenir entre nos mains". Depuis, les traces de ce dégâts des eaux sont encore visibles et l'odeur de moisissure prend encore au nez.

Irène et Didier ne trouvent pas de logement pour la durée des travaux

A la suite de ces dégâts, l'alimentation en eau de la cuisine a été coupée. C'est un tuyaux en plastique qui est suspendu au plafond jusqu'à l'évier qui permet l'accès à l'eau courante.

C'est un tuyau en plastique qui alimente en eau la cuisine de la maison. © Radio France - Thibault Delmarle

Les experts des assurances ont finalement tranché. Seuls les quatre murs extérieurs et le toit restent : le reste est détruit pour être reconstruit.

Dans quelques semaines, les travaux vont enfin pouvoir commencer mais le couple n'a nul part où aller : ils cherchent désespérément une maison suffisamment grande pour pouvoir y stocker leurs meubles et y vivre pendant les 6 à 7 mois de travaux. Irène et Didier cherchent prioritairement dans les communes de Saint-Astier, Neuvic, Grignols et Saint-Léon-sur-L'Isle. Ils s'occupent de leur petit-fils, scolarisé à Saint-Astier. Si vous pensez pouvoir les aider, contactez-nous par téléphone au 05 53 53 82 82.