Location de logement à Rennes : "cette année, c'est pire que tout"

Rennes, France

"C'est la galère !" Enora, étudiante à Rennes-1 résume en quelques mots le sentiment qui règne en ce moment chez de nombreux locataires en recherche d'appartement à Rennes. Depuis le milieu de l'été, les logements se font rares dans la capitale bretonne. "J'ai commencé mes recherches en juin mais à distance et c'était déjà compliqué. Une amie a fait des visites pour moi et un propriétaire avait reçu 300 demandes pour son appartement. Je viens de passer la journée sur internet et dans les agences. On m'a dit qu'il n'y avait plus rien ou qu'il faut attendre le mois de novembre," explique la jeune femme.

"En 45 minutes j'ai rempli mes créneaux de visites"

"Cette année, c'est pire que tout," confirme Thalia Kouroupakis du cabinet Martin sur le boulevard de la Liberté. "Nous avons une file d'attente dans l'agence tous les jours mais nous n'avons plus rien à proposer. Je n'ai plus qu'un seul logement disponible."

Chez Blot Immobilier, quelques dizaines de mètres plus loin, le téléphone n’arrête pas de sonner, mais Olivia Thomas fait beaucoup de malheureux. "Ce matin j'ai mis une annonce en ligne et en 45 minutes j'ai rempli les créneaux de visites. Là, je viens de dire non plusieurs personnes en l'espace de 10 minutes," se désole-t-elle. "C'est compliqué à gérer car les gens ont parfois l'impression que l'on ment."

Un effet LGV pour expliquer la pénurie

Plusieurs explications sont avancées à cette saturation du marché. Très peu de logements ont été libérés avant l'été. Plusieurs projets immobiliers ont pris du retard. Des étudiants ont connu leur affectation un peu tard dans l'été. Certaines agences évoquent aussi un effet LGV et des Parisiens de plus en plus tentés par le télétravail.

"Le risque c'est de voir les loyers augmenter car certains propriétaires ne vont pas se gêner," rapporte Martine Couffy de l'Agence du Colombier. "J'ai quand même un peu d'expérience maintenant et je n'ai pas vu une telle situation depuis longtemps." L'autre crainte des agences est de voir arriver sur le marché des appartements insalubres qui n'auraient peut-être pas trouvé preneur il y a encore quelques mois.