Location de parkings privés : Paris est la ville la plus chère de France

Paris, Île-de-France, France

Combien coûte une location de parking dans ma ville ? Est-ce que je paye le juste prix ? Quelles sont les villes les plus chères de France ? Une étude a été menée par Yespark sur le sujet. L'application de location de places de stationnement a passé au crible 12.000 parkings privés proposés à la location dans 390 villes françaises.

Elle s'est basée sur les annonces de neuf plateformes pour faire un panorama du secteur.

Paris ville la plus chère de France pour la location d'une place privée de parking

La moyenne nationale pour la location d'une place privée de stationnement est de 83 euros par mois. Paris est largement au-dessus. Sans surprise, la capitale occupe la première place du podium des villes les plus chères de France pour la location d'une place privée de parking avec 145 euros à verser par mois. Nice est deuxième (105 euros) et Annecy occupe la troisième place avec 96 euros.

Paris, ville la plus chère - Yespark

Paris est aussi le département le plus cher. Il est suivi par les Alpes Maritimes (100 euros) et les Bouches du Rhône (95 euros). Les Hauts-de-Seine sont 6e avec un tarif moyen de 91 euros.

Paris département le plus cher - Yespark

L'Ile-de-France la région la plus chère pour la location d'une place privée de parking

Pas de surprise non plus pour le classement régional. L'Ile-de-France occupe la tête du classement des régions les plus chères avec un tarif moyen de 109 euros par mois. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur (94 euros) est deuxième. Elle est suivie par la région Auvergne-Rhône Alpes (76 euros).

L'Ile-de-France la région la plus chère - Yespark

En Ile-de-France, c'est la Seine-et-Marne qui propose les tarifs les moins chers avec un prix mensuel de 51 euros.