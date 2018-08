Plus d'1,3 million d'euros d'amendes ont déjà été infligées en 2018 pour des locations illégales touristiques à Paris. C'est plus que le volume enregistré pour toute l'année 2017 a annoncé ce mercredi Ian Brossat, adjoint au logement à la Mairie de Paris.

La chasse aux locations touristiques illégales porte ses fruits à Paris. Ian Brossat, adjoint chargé du logement à la Maire de Paris a indiqué ce mercredi que le volume des amendes serait largement en hausse. Il atteint déjà 1,3 million d'euros entre le 1er janvier et le 15 août 2018. En 2017, c'était le montant des amendes pour l'année entière.

Ce sont des professionnels déguisés en amateurs" : Ian Brossat

Selon l'adjoint chargé du logement à la Mairie de Paris, 111 logements sont pour l'instant concernés pour une moyenne de 12.000 euros d'amendes. Ce sont des multi-propriétaires qui louent illégalement leur résidence secondaire en passant principalement par la plateforme Airbnb. Ian Brosat estime que ce sont des "professionnels déguisés en amateurs".

La Ville se retrouve de plus en plus souvent face à des propriétaires qui achètent des appartements et même parfois des immeubles entiers pour les transformer en hôtels clandestins, assure l'adjoint au maire qui ajoute que ces propriétaires empochent énormément d'argent avec cette activité.

La lutte contre les locations touristiques illégales a été renforcée

Les contrôleurs et les contrôles sont plus nombreux à Paris. La Ville a aussi imposé l'affichage d'un numéro d'enregistrement sur les annonces publiées sur la plateforme Airbnb par exemple. Ce numéro permet de vérifier que les propriétaires ne dépassent pas la durée légale de location de 120 jours par an pour les résidences principales.

Paris est vigilante. En avril 2018, la Mairie a assigné en référé Airbnb et Wimdu pour ne pas avoir retiré les annonces sans numéro d'enregistrement.

Dans Paris intra-muros, Airbnb compte 65.000 hébergements.