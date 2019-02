Loches : besoin d'aide dans vos démarches administratives ? Un point numérique ouvert à la Maison de l'Etat

Loches, France

Pour nous accueillir, Anselme et Ornella, deux jeunes en service civique et chargés de nous aider dans les démarches administratives. Lui vient de terminer un BTS informatique, elle suit des études de sciences politique. Et dès l'ouverture, ce mardi 19 février, ils ont eu un peu de travail : "la première personne est venue pour renouveler son permis de conduire, le deuxième pour une perte de son permis" explique l'étudiant, "ils venaient parce qu'ils n'ont pas internet et pas d'ordinateur chez eux".

Et il ne s'agit pas seulement de personnes âgées "dépassées" par la technologie, loin de là : "pendant ma formation, j'ai vu beaucoup de jeunes venir demander de l'aide ou tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'équipement nécessaire, un scanner notamment". Or, depuis mars 2017, la carte grise, comme les passeports biométriques, n'est plus délivrée par toutes les mairies.

Anselme et sa collègue ont été formés à Tours, à la préfecture. Ornella a le sentiment d'être très utile : "On répond à un vrai besoin, beaucoup de gens, comme celui qu'on a reçu ce matin, sont complètement perdus avec ces démarches en ligne" explique-t-elle.

Le bureau bénéficie d'un accès privilégié avec l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), ce qui facilite les démarches. © Radio France - Théo Hetsch

De quoi soulager les crises de nerfs. Un poste de travail est aussi là, avec un agent si besoin, pour les démarches relatives aux impôts. Pour éviter, comme l'a dénoncé le mois dernier le défenseur des droits, une dématérialisation à "marche forcée" des services publics et une exclusion d'une partie de la population.

Traiter des cas plus complexes que dans les Maisons de service au public

Alors qu'apporte en plus ce point numérique par rapport aux Maisons de services au public (MSAP) qui existent déjà à Loches, à Montlouis, Montrésor ou encore Ligueil ? Le secrétaire général de la sous-préfecture, Jean-Michel Trzos, explique qu'"il y a un contact plus direct avec l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS, qui gère tous les certificats officiels) et au fichier des certificats d'immatriculation". Ainsi, "cela nous permet de traiter des cas un peu plus complexes" et de répondre également à toutes les questions relatives aux impôts.

Ce point numérique est situé à la "Maison de l'Etat" à Loches, avenue des Bas-Clos. Il est ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h (sauf mercredi et vendredi après-midi).