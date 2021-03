Loches : des navettes pour transporter les séniors, direction le centre de vaccination

Ce n'est pas toujours évident d'aller se faire vacciner quand on vit à des kilomètres des centres de vaccination. Encore moins quand on vieillit. Dans le sud Touraine, quelques communes ont donc décidé de prendre le problème à bras-le-corps et d'affréter des navettes pour les seniors volontaires jusqu'au centre de Loches. C'était le cas, ce mardi, de la commune de Chanceaux-près-Loches.

C'est la première fois que la commune organise cela, ce mardi 30 mars. "Nous avons organisé cela avec les conseillers municipaux et le maire de la commune. On s'est rendu compte que beaucoup d'anciens ne pouvaient pas se faire vacciner. Certains ne peuvent pas se déplacer ou n'ont pas Internet", explique Gilles Gillet, conseiller municipal de la commune, qui amenait les six premiers volontaires au centre de vaccination lochois.

Un service clef en main

Ainsi, cette navette, mise en place par la commune, s'est rendue directement au domicile de chaque volontaire. "On est content que le maire s'intéresse à nous", plaisante Michelle, un habitante de 83 ans. Pour Bernard, ce dispositif est un vrai soulagement. "Cela faisait des semaines que je tentais de prendre un rendez-vous sur internet. Je n'y arrivais pas".

Avec ce dispositif, tout est allé très vite pour le doyen de la commune. "J'ai reçu un appel de la mairie, il y a 15 jours. Il m'ont demandé si j'étais volontaire pour me faire vacciner. J'ai dit oui et je suis là aujourd'hui", explique l'homme de 96 ans.

Avec lui, cinq autre camarades, les plus anciens du village, ont fait le trajet jusqu'au centre de vaccination. Un voyage qui "a permis de prendre des nouvelles de chacun". Un petit plus qui est loin d'être anodin pour ces séniors, en pleine crise sanitaire. Ils réembarqueront, d'ici 4 semaines, ensemble dans la navette, pour effectuer leur deuxième injection.