Loches : il n'y aura plus d'accueil du public au centre des impôts d'ici 2022

Loches, France

Le centre des impôts de Loches ne recevra plus les particuliers à l'horizon de 2022. L'annonce a été faite la semaine dernière par le directeur des Finances Publiques d'Indre-et-Loire, Jacques Bazard. Comme un peu partout en France, les finances publiques se restructurent. Désormais ce seront les maisons de services au public qui accueilleront les contribuables. La Communauté de Communes de Loches compte 5 maisons de ce type. On les trouve à Loches, Preuilly-sur-Claise, le Grand-Pressigny, Descartes et Ligueil. Elles fonctionnent avec des agents qui sont polyvalents pour répondre aux différentes sollicitations des usagers. Ils ne sont que 6 pour faire tourner ces 5 maisons d'accueil de proximité. Ils s'occupent aussi bien de l'accompagnement des demandeurs d'emplois, servent de relais pour la CAF..... Sandrine Baerenzung est la directrice des 6 maisons de services au public dans le Lochois. Elle explique que si ce sont des demandes simples, il n'y aura aucun problème. Si ce sont des demandes plus complexes, il faudra prendre un RDV avec un agent des impôts.

Pour les usagers ce sera plus efficace - le directeur des Finances Publiques

Pour des questions plus pointues, il faudra aller à Chinon, mais des visio-conférences avec des agents des impôts ou des rencontres dans les MSAP pourront être proposées, explique Jacques Bazard. Les permanences seront aussi renforcées dans les MSAP lors des périodes de fortes affluences (déclaration…). Toutes les MSAP sont à moins de 30 mins des usagers et la moitié d'entre elles sont à moins de 15 mins.

Les effectifs seraient maintenus

Le personnel a accroché une banderole sur la façade du centre des impôts pour manifester son opposition à cette réorganisation. Le Centre va devenir un service de gestion comptable, mais l’effectif salarié va rester stable selon la direction des impôts, soit une trentaine de salariés. Le maire de Loches de son côté, ne se dit pas opposé à ce principe de réorganisation. Marc Angenault attend de voir, il se dit prudent. Il faut surtout que l'Etat ne reporte pas la charge de travail sur les MSAP, qui sont gérées par les collectivités locales.