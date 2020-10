Loches : l'ancienne sous-préfecture vendue à un chef d'entreprise pour un million d'euros

Après l'ancien Palais de justice de Loches, vendu à un promoteur pour en faire un hôtel, le Conseil départemental d'Indre-et-Loire vient de vendre le château d'Armaillé, un bâtiment de style Napoléon III et qui est l'ancienne sous-préfecture de Loches, à un chef d'entreprise et sa famille. En l'espace de trois ans, c'est le deuxième bâtiment important qui est vendu par le département. La vente, qui est survenue cet été, aurait rapporté autour d'un million d'euros. Le Château d'Armaillé était la possession du Conseil départemental depuis 1947. Il a abrité la sous-préfecture de Loches jusqu'en 2017.

Le Conseil départemental va vendre d'autres bâtiments

Le Département d'Indre-et-Loire est-il en train de "vendre tous ses bijoux de famille" comme on le dit trivialement ? Le président de la collectivité publique, Jean-Gérard Paumier, parle plutôt de bonne gestion. "Trouver un propriétaire privé qui veut rénover la sous-préfecture, je crois que c'est une bonne gestion. Si on l'avait gardé, on aurait du dépenser des sommes importantes pour l'entretenir" explique Jean-Gérard Paumier. Le Département d'Indre-et-Loire, même s'il en reste beaucoup moins, continue de vendre des bâtiments. La commune de Cormery est intéressée par le rachat du Logis Boyer, la partie historique. Une maison, qui abritait des services sociaux à Montbazon, devrait aussi être vendue. Il y a aussi deux terrains à Parçay-Meslay, au centre routier. L'objectif n'étant pas systématiquement de vendre. L'idée est d'envisager des réhabilitations pour d'autres missions.