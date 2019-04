Loches : la police municipale va s'équiper d'armes à feu

Loches, France

La police municipale de Loches va être dotée d'armes à feu d'ici 1 mois. C'est la 13ème police municipale sur les 37 que compte l'Indre-et-Loire à se doter d'armes à feu. La décision a été prise en conseil municipal vendredi dernier, le 26 avril. Il n'y a pas eu débat au sein du conseil municipal. D'ici la fin du mois de mai les 4 policiers municipaux qui sillonnent aussi les rues des communes de Beaulieu-les-Loches et Perrusson seront équipés d'armes létales.

L'assassinat de Arnaud Beltrame m'a marqué - Le Maire de Loches

L'an dernier un rapport parlementaire avait préconisé de rendre obligatoire l'armement des policiers municipaux. Pourtant le maire de Loches, Marc Angenault, n'y était jusque là pas favorable. Mais l'élu a changé de position après l'attentat de Trèbes dans l'Aude en mars 2018. Nos policiers sont de plus en plus confrontés à des situations complexes, et les policiers se retrouvent parfois devant des situations tendues. C'est dissuasif. Comme Trèbes, on a la même population. Je ne veux pas créer de psychose mais c'est un élément qu'on doit prendre en compte.

Le personnel féminin se sent rassuré avec le port de l'arme.

Plusieurs autres communes ont décidé d'équiper leur police municipale, d'armes à feu : Veigné, Descartes, Monts, Chinon, la Ville-aux-Dames, Joué-les-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Avertin... soit 13 communes sur 37 au total. C'est le cas à Montlouis-sur-Loire où l'équipement est en cours. A Chambray-les-Tours cela fait 6 mois que la police municipale est équipée et cela change les choses dit Michel Demont le président de l'amicale des policiers territoriaux en Indre et Loire. On se sent un peu moins seul. Le personnel féminin se sent aussi rassuré par le port de l'arme.