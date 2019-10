Loches : les travaux du palais de justice démarrent pour le transformer en hôtel 4 étoiles

Enfin les travaux démarrent au Palais de justice de Loches ce lundi 21 octobre. Dans quelques mois, il aura été transformé en hôtel 4 étoiles. L'ouverture de l’hôtel est prévue au printemps 2021. Coût total investissement et travaux : près de 10 millions d'euros.

Loches, Indre-et-Loire, France

Le bâtiment construit en 1860 sous la houlette des architectes Gustave Guérin et Ferdinand Collet, inspiré du style du XVIIe siècle, va donc connaitre une toute autre vie.

45 chambres et terrasse avec vue sur la Cité royale

Le début de ces travaux, c'est aussi l'épilogue d'un projet au long cours fait de contre-temps.

Le Palais de justice a fermé il y a 10 ans et la question s'est immédiatement posée de savoir quoi faire de ce bâtiment de 823 mètres carré. Il y a eu un premier projet d’hôtel rejeté, puis des recours de riverains, beaucoup d'hésitation et finalement l'aboutissement avec l'installation ce lundi 21 octobre du chantier sur la place de Verdun.

Dans 18 mois, le Palais de Justice deviendra un hôtel de l'enseigne Best Western + avec quarante-cinq chambres, un restaurant et un bar, mais aussi une salle de séminaire, une piscine intérieure et un centre de remise en forme sans oublier une grande terrasse avec vue sur la Cité royale.

Coût total de l'investissement et des travaux près de 10 millions d'euros

C'est l’architecte Jean Baillet, du cabinet Arc A3 Sud Touraine qui va conduire le projet. Il a déjà mené deux réhabilitations de monuments anciens : la chapelle des Jésuites à Nantes transformée en commerces et logements et l'usine textile de Clisson en Loire-Atlantique transformée en hôtel. Pas question donc de dénaturer ce bâtiment du XIXième siècle : "il sera modernisé et ces espaces redistribués mais la structure sera toujours apparente".

La plupart des entreprises ont été recrutées localement.

"Dans un premier temps" dit il "il faut stopper la dégradation du bâtiment fermé depuis 10 ans, puisqu'en début d'année, on a même découvert des traces de mérule", explique encore l'architecte.

Pour le maire, Marc Angenault : "la majorité des lochois était d'accord pour la transformation du Palais de Justice, ce ne sont que quelques-uns qui ont mené cette bataille de procédure, la majorité des habitants était pour à partir du moment où le projet n’abîmait pas l'harmonie architecturale de la ville". La mairie de Loches s'occupera d'embellir la Place de Verdun à la fin des travaux.

A noter que ce chantier de transformation du Palais de Justice de Loches sera ouvert au public au moins trois fois pendant la durée des dix-huit mois de travaux.