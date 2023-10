Loches : "Quand on conduit depuis 50 ans, on finit parfois par oublier ce que c'est que de bien conduire"

Ce mardi 3 septembre, à Loches, une trentaine de personnes agées a participé à une matinée de prévention routière, en présence de la gendarmerie, d'une monitrice d'auto-école et d'un orthoptiste. Ils ont notamment eu l'occasion de vérifier leur connaissance sur le code de la route, en présence de quelques lycéens puisque la municipalité veut que les animations liées à la semaine bleue soient intergénérationnelles.

"il faut prendre conscience que lorsqu'on perd de l'audition, de la vue et de la mobilité, il faut faire d'autant plus attention au volant ".

Pour certains, le retour à la réalité a été sévère. Grosse déception par exemple pour Marcel, 44 ans de permis de conduire : "Je suis surpris, je n'ai qu'un peu plus de 50 % de bonnes réponses. Ce n'est pas bien, il faut que je fasse des cours" admet le sexagénaire en riant. "Faut croire que quand on conduit depuis 50 ans, on finit parfois par oublier ce que c'est que de bien conduire" ajoute un autre retraité déçu de sa performance.

Charlotte Paulin gère une auto-école à Loches. Elle mène assez régulièrement ce type d'action auprès des plus de 65 ans. Elle entend presque toujours les mêmes questions, concernant la façon de prendre les ronds-points ou la signification de nouveaux panneaux. Autre souci récurrent pour les séniors : les technologies qui n'existaient pas quand ils ont passé le permis : "Les limiteurs de vitesse, les régulateurs, toutes ces choses, ils adorent ça, les technologies dans les voitures" précise la monitrice. "Ils disent "Oh mais mon rétro, il me donne l'angle mort. C'est bon, non?", mais non, ce n'est pas suffisant. Le rétroviseur, il va faire un bip mais l'essentiel, c'est notre vue. C'est notre moteur dans la voiture".

Dans une salle voisine, un orthoptiste de l'hôpital de Loches, propose justement de tester la vue des participants. Cataracte, Glaucome, DMLA...Beaucoup de personnes agées souffrent de maladies qui affectent leur vision. "Il y a le risque de voir flou de loin. Ça, c'est souvent rapporté" explique Guillaume Grenouillet. "Et il y a parfois aussi le champ visuel qui malheureusement se restreint. C'est très génant pour conduire car des piétons ou des vélos traversant les voies peuvent être aperçus de façon trop tardive".

"Quand les gens participent à une journée d'information comme aujourd'hui sur la semaine bleue, ils sont contents, mais auparavant, ils ont souvent cette crainte de se dire "pourvu qu'on ne m'enlève pas mon permis"" souligne Charlotte Paulin. "Mais on n'est pas là pour enlever le permis, on est là pour faire des remises à niveau. On ne leur dit pas du tout de ne plus rien faire. On leur rappelle juste qu'il faut prendre conscience que lorsqu'on perd de l'audition, de la vue et de la mobilité, il faut faire d'autant plus attention au volant".

Les personnes agées sont responsables de 80% des accidents dans lesquels elles sont impliquées. C'est un record uniquement égalé par les conducteurs les plus jeunes, ceux de 18 à 25 ans.