Loches Sud-Touraine : un sondage réalisé auprès des jeunes pour mieux répondre à leurs attentes

La communauté de communes de Loches Sud-Touraine a lancé en décembre une enquête d'opinion à destination des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Une quarantaine de questions sur divers thèmes (transports, mobilité, accès à l'emploi, à la santé, au sport...). Une idée partie d'un constat simple : le vieillissement de la population. Sur les 52 000 habitants de la communauté de communes, 29 % ont moins de 30 ans selon Anne Pinson, élue en charge de la jeunesse. "On a une population plutôt vieillissante dans le Sud-Touraine. Il faut d'abord que les jeunes aient envie de vivre sur ce territoire, qu'ils s'y sentent bien. On sait très bien que s'ils font des études, ils partiront. Mais au moins qu'ils conservent ce bon souvenir et qu'ils aient après - lorsqu'ils seront adultes - l'envie de revenir avec leur famille" commente l'élue.

L'objectif pour les élus est de mieux "coller au terrain". Et d'informer également les jeunes sur les outils et les services mis à leur disposition. "On essaye de vulgariser au maximum les actions portées par les collectivités, les partenaires associatifs ou institutionnels comme par exemple l'accès au permis de conduire, au BAFA... " explique Bertrand Letourneux, qui supervise le sondage. "On a toute une partie de la population qu'on peut appeler "les invisibles". On sait qu'ils ont besoin de ces services mais qu'ils n'y ont pas accès par manque d'information".

Un autre sondage est également proposé aux parents afin qu'ils puissent donner leur point de vue. Les résultats, s'ils sont suffisamment nombreux et représentatifs, permettront aux élus d'agir en conséquence.