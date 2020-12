Loches va accueillir une trentaine d'agents des finances publiques

Les agents des services des finances publiques de Loches vont bientôt avoir de nouveaux collègues. La ville a été sélectionnée par le ministère des Comptes publics pour bénéficier d'une "relocalisation" d'effectifs, un dispositif lancé il y près d'un an. 50 communes ont été listées dans un premier temps, 16 communes - dont Loches - viennent d'y être ajoutées ce mercredi.

Une trentaine d'agents d'ici fin 2021 au plus tôt

"L'objectif c'est que certaines missions puissent être réalisées dans des territoires autres que les grandes métropoles telles que Paris, explique Thierry Pourquier, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire. "L'idée est de faire venir des agents pour qu'ils viennent travailler sur des missions qui s'effectuent à distance. Ça ne va pas changer grand chose pour les impôts des particuliers, par contre une trentaine d'agents vont arriver. Ils vont apporter de l'activité à la commune." Le service relocalisé pourrait être celui de la gestion des retraites de l'État, dont un pôle existe déjà à Tours. Entre 30 et 40 agents pourraient arriver, au plus tôt fin 2021.

Cette annonce satisfait le maire de Loches, Marc Angenault, qui avait porté le dossier avec la communauté de communes. "C'est autant de familles pour la ville, ça vient grossir la population et on est ravi. On a en ce moment une forme de petite pression immobilière sur le Lochois. Il y a une petite fierté aussi d'avoir été retenu !" D'après le communiqué du ministère, 408 communes avaient déposé candidature en France, dont Ligueil et Montlouis-sur-Loire selon la direction départementale des finances publiques.

Une manière d'optimiser les services tempère un syndicaliste

"C'est une bonne nouvelle si elle se concrétise" tempère Gilles Lavergne, le secrétaire départemental du syndicat FO-DGFIP 37, qui tient à nuancer cette "relocalisation". "Toutes ces modifications sont faites pour concentrer au maximum les services de l'État", dit-il. "Depuis l'année 2000, on a entre quinze et vingt suppressions de postes par an sur l'Indre-et-Loire. On a tellement supprimé de services à Loches qu'au centre des finances publiques il y a quasiment tout un étage de vide. Or, ce bâtiment appartient à l'État. Il serait dommage de le laisser vide. Il y a beaucoup de relocalisation qui sont faites dans cette optique là."