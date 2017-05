Lodève veut un vrai service d'urgences à l'hôpital

Un collectif vient de se créer à Lodève réunissant des habitants, des syndicats, des représentants d'associations et des élus pour la création d'un vrai service d'urgences à l'hôpital de Lodève ..Il a déjà recueilli 2600 signatures .

Sur les panneaux de signalisation qui indiquent la direction de l' Hôpital de Lodève , il y a pourtant ecrit Urgences 24/24 , c'est plus simple mais ce n'est pas un " vrai " service d'urgence , assure Thierry Bousquel, le porte parole du collectif qui vient de se créer.

Il y a bien un CAPS , un centre d'accueil de permanence de soins ouvert 24/24 mais qui ne peut traiter que de petites " urgences" , par exemple le service de radiologie ne fonctionne pas la nuit ,il n'y a pas de bloc opératoire . Il faut donc aller soit à Béziers soit à Montpellier à 3/4 d'heure de voiture , minimum. " C'est perturbant pour les plus âgés, témoigne Zora Benameur, aide à domicile et membre du collectif, " la population est vieillissante ici, et elle renchérit " ils ont cotisé toute leur vie, ils ont les même droits que ceux qui vivent en ville ."

© Radio France - Pascale Viktory

Copier

Le collectif a réuni 2600 signatures et 16 délibérations de communes du Lodèvois ..car c'est tout le territoire du Lodévois au Larzac soit un bassin de population de 70 000 habitants qui se sentent délaissés alors que normalement rappelle Thierry Bousquel " qui que ce soit , où qu'il habite doit être à moins de 30 minutes d'un service d' urgences."