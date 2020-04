Logement à Nantes : risque d'explosion des demandes de location dès la fin du confinement

En cette période de crise sanitaire causée par la pandémie de Covid 19, le cabinet Thierry Immobilier continue d'enregistrer des sorties de logements mais il ne fait aucune entrée. C'est un poids lourd de l'immobilier locatif en Loire-Atlantique. Il gère 6000 biens sur la métropole de Nantes et la presqu'île Saint-Nazaire-Guérande, et chaque année il est amené à en mettre un tiers - soit environ 2000 - sur le marché de la location.

Etat des lieux de sortie basé sur la confiance

Certaines agences immobilières comme le cabinet Champsavin ont des protections pour équiper leurs collaborateurs : masque, gel, gants permettent de faire au compte-goutte des état des lieux de sortie et, plus rare, des états des lieux d'entrée pour les nouveaux arrivants qui n'auraient pas de solution d'hébergement transitoire. Mais chez Thierry Immobilier, tous les collaborateurs sont en télé-travail. Le patron Benoît Thierry explique que pour les états des lieux de sortie il se base sur la confiance :

On est obligé de faire confiance. On demande aux locataires de faire le maximum de photos possibles, de relever les compteurs et de déposer les clés dans notre boîte aux lettres

Marché locatif très tendu à Nantes

Le taux de logement vacant sur Nantes était déjà très faible avant le coronavirus, il est aujourd'hui accentué explique Benoît Thierry

Avant la pandémie il y avait déjà un manque de logements à Nantes. Le marché n'était pas équilibré, il n'y avait pas assez de construction depuis 12-18 mois. Le parc était faible, à la mi mars en temps normal j'ai 200-250 logements à louer en rotation normale, là j'en ai 120.

A cette situation tendue, s'ajoute depuis une quinzaine de jours, une reprise des réservations de logements :

Au delà des quinze premiers jours de panique, les gens se projettent à nouveau sur un déménagement. Depuis début avril y a à nouveau une demande locative

En parallèle, son cabinet n'enregistre plus ou très peu de préavis, ce qui le mène à penser que :

Si on sort du confinement début mai je n'aurai plus de logement à louer. Les gens voudront déménager mais il n'y aura rien sur le marché.

Une analyse que partage Jérôme de Champsavin, président de la FNAIM en Loire-Atlantique :

Tout risque d'arriver en même temps. Sur Nantes, il y a un gros marché étudiants. Tout le monde se précipitera.

En conséquence, au cabinet Champsavin les horaires de travail vont être rendus flexibles :

On va rouvrir le samedi, le soir, entre midi et deux. Il va falloir composer avec la vie de famille des collaborateurs, trouver des emplois saisonniers, et proposer des solutions digitales comme les visites virtuelles, les signatures électroniques et les états des lieux sur tablettes

Risque de devoir chercher à louer en première ou deuxième couronne

Au cabinet Rongier, Stéphane Bourdon prévoit un déconfinement très compliqué pour les locataires en recherche de nouveaux logements :

On retrouvera des locataires dans tous nos logements. Mais y aura t'il des logements pour tout le monde ?

"Tous les chantiers sont à l'arrêt" explique Stéphane Bourdon," il va y avoir un décalage dans la livraison des logements neufs, et donc une tension encore plus forte sur l'ancien" :

Le Covid 19 vient complexifier une situation qui n'était déjà pas facile. A mon avis les employés et les ouvriers seront les plus touchés, on les voit déjà aller en première ou deuxième couronne avec après le sur-coût dans les transports.

Et de conclure : "les cadres supérieurs eux achètent et ne seront pas impactés". Selon lui, "même si c'est difficile d'anticiper car la situation est unique, il faudra attendre au moins 6 mois à un an pour que tout redevienne dans l'ordre."