Logement : Emmanuelle Wargon débloque 2 milliards d'euros pour étendre la prime rénovation à tous les ménages

La ministre du Logement était en visite aux entretiens d'Inxauseta à Bunus au Pays Basque ce vendredi. Elle veut que tous les ménages aient accès à la prime énergétique pour que le parc social soit remis aux normes le plus rapidement possible.

Tous les ménages auront désormais accès à la prime rénovation annonce la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon ce vendredi 28 août. Si le gouvernement veut amplifier l'action pour la rénovation énergétique des logements "cela passe par un appui économique et financier" a déclaré la ministre alors qu'elle participait aux entretiens d'Inxauseta à Bunus.

Ces entretiens sont organisés chaque année à la fin du mois d'août dans le petit village de Bunus, à 60 kilomètres à l'est de Bayonne et rassemblent tous les acteurs du logement. Cette année, sur le thème : "Pour une politique de l’habitat ambitieuse, juste et éco-responsable", les anciens ministres du Logement Marc-Philippe Daubresse et Emmanuelle Cosse, étaient invités à débattre avec la Fédération Française du Bâtiment, la Caisse d'Epargne, ou encore la Fédération des Promoteurs Immobiliers.

Des incitations à construire sur des friches

La prime rénovation est une aide financière pour les travaux de rénovation énergétique, elle est plafonné à 20.000 euros par logement, sur une période de 5 ans. A terme, la ministre veut que tout le parc social soit mis aux normes. Elle a aussi annoncé des incitations pour que les acteurs de la construction bâtissent sur des friches plutôt que de consommer des espaces naturels ou agricoles.