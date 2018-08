Bordeaux, France

Le principe est le même que sur "Le bon coin". "Un Deux Toit", est une plateforme sur laquelle les propriétaires proposent une chambre à louer et les étudiants peuvent postuler.

Des tarifs encadrés par la région

"Le Conseil régional impose à ne pas dépasser un certain plafond", explique Sarah Allam, chargé du logement étudiant pour SOLIHA (solidaires pour l'habitat), l'association qui chapeaute le projet. La nuit ne dépasse donc pas les 15 euros et, le mois, 300 euros.

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif régional, il y a tout de même des critères à respecter : avoir moins de 30 ans et être en formation.

A Bordeaux, les étudiants sont de plus en plus nombreux à se rendre sur la plateforme : "Septembre n'est pas encore arrivé et nous dépassons déjà les demandes que nous avons eu l'année dernière."

On manque de propriétaires, ils préfèrent louer sur des plateformes comme Air bnb

Seulement les propriétaires, eux, ne sont pas plus nombreux à proposer des chambres. "On manque de propriétaires", avoue Sarah Allam. "Je pense qu'ils préfèrent louer sur des plateformes comme Air bnb"

Au total "Un Deux Toit" a formé près de 800 binômes "propriétaires/étudiants" en huit ans dans la région.